Este martes comienza el juicio a Darthés por la denuncia realizada por Fardin

El actor Juan Darthés será juzgado desde este martes en Brasil por abuso sexual contra Thelma Fardin, quien sostuvo que espera el inicio del "inédito" debate "con mucha ansiedad y fuerza" a casi tres años de haberlo denunciado por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45.



El grupo Actrices Argentinas recordó que el juicio contra Darthés "es un precedente histórico mundial" en el que participan tres países: Argentina, Brasil y Nicaragua.



"Estoy con mucha expectativa, ansiedad, con fuerza, aunque ya cansada de tanto recorrido y esperando que la respuesta de la justicia sea la que por supuesto espero yo y todas las víctimas que nos hemos atrevido a denunciar" casos de abuso sexual, señaló Fardin en declaraciones a Télam.



Durante el juicio once testigos desfilarán por vía remota ante el juez Ali Mazloum, entre ellos, las actrices Calu "Dignity" Rivero y Anita Co que también denunciaron a Darthés por acoso en el primer caso y abuso sexual en el segundo.



Fardin brindará este martes su declaración a las 14 en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) ubicada en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667.



"Por suerte, a causa de la situación por el Covid-19 no hizo falta que viaje a Brasil porque el juez al ser grupo de riesgo estará desde su casa", contó.



Destacó que ella será escuchada en sede judicial después de lograr "la posibilidad de que tres ministerios (públicos fiscales) de tres países (Argentina, Brasil y Nicaragua) diferentes validen mi palabra y den lugar a que lleguemos a esta instancia judicial".



La actriz sostuvo semanas atrás en las redes sociales que "tres ministerios públicos fiscales consideraron que hay prueba suficiente" en la denuncia por abuso sexual y violación que hizo contra Darthés.



"Lo fundamental es que la justicia realmente me escuche y haga algo con mi testimonio", subrayó.



Asimismo, remarcó que "afortunadamente tanto Calu como Anita son testigos dado que también son víctimas de diferentes tipos de abuso de esta persona y, además, fueron llevadas a sede judicial, una en lo penal y otra en lo civil y él las hostigó en la justicia denunciándolas por calumnias e injurias y daños y perjuicios cuando ellas fueron sus víctimas".



"Es una manera de que ellas puedan contar su historia que suma a mi caso particular pero que también suma a la causa de todas, porque es la posibilidad de poder dejar nuestra palabra en un espacio de legalidad", manifestó la actriz.



La audiencia que se realizará en la sala 7 de la justicia federal criminal de San Pablo no será pública, sino limitada apenas a la defensa, al acusado, a la querella y a la acusación.



Martín Arias Duval explicó a Télam que Thelma va a este juicio "como víctima, no como querellante", y recordó que la acusación está impulsada por el fiscal de Brasil.



Señaló que espera que se transforme "en un caso testigo", ya que es la primera vez que se hace un juicio de estas características sobre abuso, donde la denuncia inicial está radicada en Nicaragua.



Como los hechos denunciados ocurrieron en Nicaragua, país que no tiene convenio de extradición con Brasil, un acuerdo de cooperación entre ambos países permitió que la justicia brasileña lleve a cabo el juzgamiento y cumplimiento de una eventual condena.



Por su parte, la abogada de Thelma en Nicaragua, Eilyn Cruz, sostuvo a esta agencia que "se van a presentar elementos de prueba con lo cual se va a demostrar la culpabilidad de Darthés. Es un caso sin precedentes en el que Thelma rompió el silencio como víctima y lo logró encaminar pese a todos los obstáculos".



En tanto, Raquel Hermida Leyenda, abogada de Rivero y Co, dijo a Télam que "en la Argentina es un abuso sexual con acceso carnal en un contexto laboral o sea que es doblemente agravado, mientras que en Brasil es un 'juicio reservado', así se llama".



Calu Rivero declarará el 1 de diciembre a las 14 desde el consulado argentino en Roma porque se encuentra en Italia trabajando, en tanto que Anita Co brindará testimonio 14.30 en la UFEM ese mismo día, indicó la letrada.



"La expectativa es la condena y, fundamentalmente, la detención", señaló.



En 2018, el actor le inició a Rivero una causa por "daños y perjuicios" luego de que ella lo denunciara por acoso sexual.



Rivero se había referido públicamente por primera vez de su repentina salida de la novela Dulce Amor, en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés.



En el caso de Anita Co, la denunció penalmente y querelló por injurias porque ella 2018 había relatado en sus redes sociales un abuso que sufrió de parte del actor cuando, en 1999, grababan la tira "Gasoleros", pero la actriz fue sobreseída.



Para este martes, Actrices Argentinas convocó a concurrir a la sede de la UFEM para respaldar a "nuestra compañera Thelma Fardin" y "apoyar esta acción contra el abuso".



Subrayaron que el juicio "abre el debate político y social sobre cómo terminar con la impunidad en casos de violencia de género".



Y además "cómo conseguir que las investigaciones y los mecanismos judiciales sean eficientes, accesibles a toda víctima y qué lugar le damos a la palabra de la víctima en lugar de estigmatizarla y revictimizarla".



Fue junto al colectivo Actrices Argentinas que Fardin denunció el 11 de diciembre de 2018 públicamente que Darthés la había violado en Managua el 17 de mayo de 2009.



Darthés, de nacionalidad brasileña, se encuentra en Brasil desde 2019 y el caso fue denunciado por el Ministerio Público y el juicio aceptado por el magistrado de la séptima sección judicial de San Pablo.



El actor está prófugo tras la denuncia por abuso sexual radicada por Fardin ante la justicia nicaragüense, en la que se lo acusa de haberla abusado en una gira de la novela televisiva "Patito Feo", cuando ella tenía 16 años.



La Fiscalía de Género de Nicaragua acusó por violación agravada y solicitó una orden de captura para Darthés en la causa que se abrió en ese país por la denuncia de la actriz.