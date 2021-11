Repudiaron la presencia de condenado por abusos en una asamblea pública

A fines de esta semana se realizó la primera asamblea entre unos 140 músicos y artistas que están interesados en reflotar la Asociación Musical Gualeguaychú. Este fue un primer paso necesario para recuperar la institución porque una resolución de Personería Jurídica declaró nula la asamblea de febrero pasado. “Ahora, nosotros presentamos una convocatoria a esta reunión para la reanudación de la entidad”, explicaron los organizadores.Sin embargo, ninguno de los presentes objetó que esté sentado en primera fila de la asamblea el condenado por “promoción a la corrupción de un menor de edad en concurso ideal con promoción a la prostitución” y que espera a que se le dicte condena por otros siete hechos similares.Las que no quedaron calladas fueron la agrupación Enredada Feminista Gchú-PB, quien no sólo apuntó a los presentes sino también hacia un medio de comunicación local por utilizar el material del corruptor de menores para informar sobre los pormenores de la asamblea para el rearmado de la Asociación Musical.“Desde ‘Enredada Feminista Gchú-PB’ repudiamos el accionar de la Asociación Musical, al permitir que Gustavo Rivas haya sido parte de una asamblea, llevada a cabo por la misma, y al medio LT41 que apaña el accionar de un abusador y fomenta hechos de violencia”, repudiaron.“No vamos a tolerar que impunemente se presente a una reunión y un medio de comunicación agradezca su gentileza, cuando Gustavo Rivas es una persona que ha sido condenada por la Justicia de Gualeguaychú, y si bien su condena no se encuentra firme es una burla y una provocación a las víctimas y familiares como así a toda la sociedad de Gualeguaychú, sostuvieron las Enredada Feminista Gchú-PB mediante una publicación en redes sociales.“Recordamos la revisión del caso Rivas, por la cámara de casación, donde se manifiesta que los hechos por los que fue condenado en la primera instancia, no solo fueron ratificados sino que ordenó que los casos supuestamente prescriptos, fueran tenidos en cuenta para un nuevo dictamen”, justificaron su repudio.“Siendo consecuentes con la lucha que nos atraviesa, la Asamblea se ha manifestado en los medios de comunicación, y hemos marchado. Es por esto que efusivamente reafirmamos nuestro repudio a la impunidad del acusado, a la irresponsabilidad de la asociación y dicho medio por lo ya mencionado anteriormente. ¡Basta de silenciar e invisibilizar la violencia Patriarcal!”, concluyó la agrupación feminista.