Colectivos urbanos en Concordia: descartaron un aumento del boleto en enero

La Cámara de Transporte Urbano de Pasajeros de Concordia solicitó al HCD de esa localidad un incremento del pasaje urbano de colectivos, actualmente fijado en 48 pesos. No obstante, luego sobreviene el receso en el ámbito legislativo local por lo que la discusión por el boleto quedara para febrero o marzo.



Al respecto, el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Gastón Etchepare, explicó a Diario Junio: “Ellos dijeron que a fines de noviembre o diciembre iban a pedir una reunión para renegociar, pero el acuerdo era que este año no íbamos a dar aumentos”. No obstante, el edil admitió que a fines de febrero o marzo de 2022 deberán sentarse a discutir con los integrantes de la Cámara de Transporte.



“Por más que ellos insistan la idea es no aumentar ni los remisses ni el transporte de pasajeros: nada”, indicó. “El año que viene veremos pero este año no”, sostuvo al respecto.



Es que Daniel La Palma, integrante de la Cámara de Transporte Automotor, indicó ayer que un boleto a 48 pesos, con el pasaje que circula diariamente, se les complica para mantenerlo a ese precio. “Los costos en estos meses han aumentado mucho. Los precios han aumentado bastante y hay que sentarse a conversar para ver qué precio se va a tratar de manejar el año que viene”, indicó al dar cuentas de las subas de precios en el gasoil, los neumáticos, los repuestos y los sueldos de los empleados. “Todo aumentó, no hay nada que no haya aumentado”, remarcó.