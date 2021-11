Es ciego, obtuvo 9.35 de promedio y se graduó con honores en Biología

Perdió la vista luego de ser operado por un tumor en la retina. Su amor por la ciencia surgió en las clases del nivel secundario.



Con 25 ya cumplidos, a sus tres años le detectaron un tumor de retinas que obligó a sus padres a someterlo a una cirugía “para priorizar su bienestar general a la visión” y perdió la vista. Por esta condición, explora el mundo desde otros sentidos y prefiere optar por seguir olores, direcciones, entre otras cosas.



“Lo que sí lamento es no poder ver las nubes, un arcoíris o mirar a los ojos de otras personas” comenta el estudiante haciendo referencia a que es lo único en lo que se siente limitado.



Para explicar su condición y como se siente al respecto, Sebastián comenta que el presta atención a “los sonidos, a la temperatura, a las corrientes de aire, a la lectura que hago del suelo y al tacto” y de esa manera se desenvuelve en la vía pública. “Aprendí a utilizar otros recursos, otros sentidos para reconstruir el entorno” detalla.



Además, constantemente habla sobre la ceguera como una condición que nunca fue obstáculo en su vida. Al principio de su desarrollo educativo y también en el nivel secundario, fue un alumno integrado acompañado de una maestra integradora. “No sé cómo será ahora, pero por esos años me generaban materiales en braille, con dibujos, incluso -a veces muy básicos-, y otros los hacían con relieves y distintas texturas” comenta. Su pasión por la biología “Las profesoras de Biología y de Vivero me marcaron una impronta muy clara, ellas eran muy piolas y me hicieron interesar por esas materias” admite Sebastián como confesión y recuerdo de su paso por la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos. Fue en ese momento cuando su amor por la biología comenzó a desarrollarse.



Ya en la formación universitaria se decidió por seguir esa carrera porque así lo deseaba. Ingresó a la Universidad del Sur (Bahía Blanca) para estudiar la licenciatura en Ciencias Biológicas en el 2014. “La universidad es una inversión de tiempo muy grande y no siempre, al menos en mi carrera, se estimula a los estudiantes para atravesar esa etapa de manera colectiva, lo que en mi caso fue fundamental ya que la inicié y mantuve con un grupo que me dejó dos amigos con los que hice toda la carrera y que ya están por recibirse”, dice el flamante biólogo.





Siete años después y con un excelente promedio de 9.35, el joven recibió en sus manos el tan ansiado titulo universitario. No dejó pasar la oportunidad de agradecer al CONICET por la beca asignada para que pueda continuar con su carrera en el profesorado y doctorado en Biología. Su “normalidad” académica

Sebastián destaca que un detalle importante al momento de estudiar es el silencio absoluto. “Para mi es importante el entorno porque el ruido sería como si a vos te apagaran la luz mientras lees. El ruido hace que sea difícil no solo concentrarme sino escuchar al lector” cuenta.

Al momento de rendir exámenes se encontraba en igualdad de condiciones respecto a sus compañeros, rendía orales y escritos aunque “tipeados en computadora”.



Además de desarrollarse como un destacado estudiante universitario, trabajó en la Secretaría de Extensión de la universidad, en proyectos de voluntariado internos y otros que están por fuera y dependen de distintas cátedras. “Nos lleva a interactuar con la sociedad y muestra otras necesidades”, afirmó sobre su experiencia.



