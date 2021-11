Se entregó el joven que golpeó a playero de estacionamiento por rayón en el auto

El joven menor de edad que golpeó al playero del estacionamiento del microcentro porteño se entregó esta mañana ante el fiscal Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, Sebastián María Fedullo, en compañía de su abogado.De acuerdo con lo que adelantaron fuentes judiciales a Infobae, los investigadores inmediatamente buscaron establecer que realmente el agresor sea el menor que se presentó en la sede judicial. Eso se corroboró mediante las imágenes de las cámaras de seguridad. “Las cámaras que se analizaron en la fiscalía confirman que efectivamente se trata de este menor de 17 años”, afirmó la fuente.“Dependiendo de la carátula se va a saber a qué otra fiscalía o juzgado pasará la causa”, acotaron desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires.Por el momento, el joven está a la espera de ser recibido por el fiscal Fedullo, que tenía previsto tomarle declaración a los empleados del estacionamiento en horas de la tarde.“Fue un intento de homicidio”, dijo una de las hijas de la víctima, en diálogo con la prensa a la salida de la clínica ITEBA, donde su padre permanece internado con pronóstico reservado desde el sábado pasado. “La verdad es que estamos destruidas. Yo estaba en México cuando me enteré de lo que pasó y tomé el primer avión que encontré. Todavía no tuve la chance de interactuar con él por el estado en el que se encuentra. Nos destruyó la vida en dos segundos”, comentó Florencia.El ataque ocurrió el viernes 19 de noviembre en un garaje ubicado en la calle Moreno al 800, después de que un joven le recriminara al playero que su auto supuestamente estaba rayado. Las imágenes de la agresión quedaron registradas por la cámara de seguridad del lugar. En el video se puede observar cómo el agresor, acompañado por su madre y sus hermanos, le reclamó al playero por el daño a su vehículo.

El parte médico del playero golpeado



Después de acercarse a la cabina de cobro del estacionamiento, el joven se posicionó, separó a su mamá con su brazo izquierdo y le propinó un fuerte golpe de puño en la mandíbula que lo dejó inconsciente en el acto. Arturo no tuvo tiempo ni de defenderse y apenas recibió la violenta trompada, cayó y golpeó su cabeza contra el piso. De acuerdo con lo que supo este medio, el playero además está internado con un coágulo en la cabeza.“Qué puede saber esta persona de 17 años de la vida. Fue un intento de homicidio porque lo pudo haber matado”, insistió la joven con la voz quebrada. Agostina, la otra hija de Arturo López, el playero que pelea por su vida, dijo que nadie de la familia del joven se acercó para pedir disculpas ni solidarizarse luego del golpe.“Lo único que hizo el padre de este chico de 17 años fue llamar al garaje y peguntar por qué estaban retenidos los autos, porque obviamente se dejó la consigna de la Policía porque no se podían mover”, explicó la hija del hombre de 66 años. “Ni siquiera respondió por lo hizo el hijo, aunque ya sea una persona grande. Esto demuestra la educación tiene”, agregó Agostina.Es que según adelantó Infobae esta mañana, el fiscal rápidamente dispuso el secuestro de los tres únicos vehículos que quedaban dentro del estacionamiento al momento de la agresión: un BMW, un Mercedes Benz y una camioneta Chevrolet Trucker. Además, ordenó que queden demoradas aquellas personas que se acercaran para retirarlos.Finalmente, el lunes siguiente fue liberada la Trucker a su dueña, ya que la mujer no tenía vinculación con el hecho. Ayer, un abogado se presentó en el garaje y aseguró que los dos autos son de propiedad del agresor y sus acompañantes.“Es tremendo esto porque él era una persona de 66 años supersana. Le gustaba jugar a la pelota con los amigos. Se controlaba todo el tiempo su salud. Llevaba una vida superactiva. Pedimos que se haga justicia”, concluyó Florencia.El doctor Joan Vega, médico que atendió a López, indicó que el paciente está “con un estado de salud delicado”, con pronóstico reservado. Tiene un trauma craneoencefálico moderado, con una hemorragia intracerebral y subdural. “En este momento se está manejando con una conducta conservadora y no tiene indicación de terapia quirúrgica. Necesita estar neuromonitoreado en la unidad de cuidados intensivos”, indicó el profesional.“El paciente llegó en un estado de somnolencia. Es un estado que podemos decir que es de inconsciente. Ahora está en un estado de somnolencia pero con menos profundidad. Responde mucho más a los estímulos externos. La observación del paciente neurológico es minuto a minuto. El próximo paso es ver cómo se encuentra la hemorragia intracerebral. Si ha venido disminuyendo o en su defecto, aumentando”, agregó.En ese sentido dijo que ha evolucionado favorablemente y viene respondiendo “a todas las medidas neuroprotectoras”.