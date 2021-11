Hermanos muertos en incendio: “pedían ayuda a los gritos”, contó un familiar

Cuatro hermanos de entre 8 y 16 años murieron tras el incendio de la casa en la que vivían en la ciudad bonaerense de Berazategui. Testigos del hecho afirmaron que los chicos quedaron atrapados en la parte delantera del inmueble, mientras que sus padres, que se encontraban en un cuarto trasero, resultaron ilesos.En declaraciones al canal Crónica, el tío de las víctimas contó: “El incendio puede haber sido causado por un cortocircuito, no sé se si de un celular o un ventilador. Todavía lo están estudiando. Tampoco se sabe en qué sector de la casa se iniciaron las llamas”.Si bien la familia entera se encontraba en la parte alta de la propiedad al desatarse el incendio, el hombre, identificado como Hugo, explicó que los padres consiguieron salir ilesos “porque tienen un dormitorio en el fondo, mientras que los chicos tienen una pieza adelante”. También afirmó que los chicos quedaron atrapados en la habitación y que no pudieron ser auxiliados.“Ellos son de acostarse temprano, porque todos se levantan temprano y para mí que el fuego los agarró durmiendo”, sostuvo el testigo y agregó: “Todo fue muy rápido. Llegué a escucharlos pedir auxilio a los gritos. Todavía lo tengo en la mente y no sé cuándo se me va a poder borrar”.De acuerdo con Hugo, los bomberos, “estando a diez cuadras, tardaron más de 15 minutos en llegar”. Una vez en el lugar, controlaron las llamas y constataron el fallecimiento de los menores. El caso es investigado por personal policial y de la fiscalía de turno del Departamento Judicial de Quilmes. Fuente: (Télam)