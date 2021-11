Vacaciones 2022: Cuánto cuesta pasar 15 días en Florianópolis

Requisitos y condiciones para viajar a Brasil



Con las reaperturas de fronteras, la eliminación del cupo de ingreso de pasajeros internacionales y la cada vez mayor autorización de vuelos, muchos argentinos consideran volver a las playas brasileñas de cara a un verano próximo.Florianópolis siempre fue un destino atractivo para los argentinos -no es raro escuchar viajeros que cuentan que por momentos uno cree estar en la Argentina y no en Brasil por la cantidad de compatriotas que allí se encuentran- no sólo por su belleza y cálidas aguas sino también por la cercanía relativa que mantiene con la frontera nacional.Pero también hay otro punto muy importante, el bolsillo. Según una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI), la mayoría de los argentinos que no viajarán este verano será por motivos económicos, es decir que la economía doméstica es un factor central de la sociedad a la hora de decidir sobre sus vacaciones.Quienes sí tengan la posibilidad de hacerlo podrían elegir Florianópolis, un destino que según datos de Numbeo -sitio que registra y compara los costos de vida de una gran cantidad de ciudades del mundo- es algo más cara que Buenos Aires. Para poder evaluar cuánto dinero habría que disponer para tomarse unas vacaciones en Florianópolis primero hay que definir en qué fecha se realizará el viaje, cuantas personas viajarán y en qué medio de transporte.El último punto de estos tres se resuelve de forma sencilla ya que, por razones sanitarias, Brasil sólo permite la llegada de turistas por vía aérea. En cuanto a las fechas y a la cantidad de viajeros, Infobae planeó unos 15 días de descanso entre el 8 y el 23 de enero para una “familia tipo”, es decir padres y dos hijos menores de 11 años.Al día de hoy, el precio más económico según el sitio Turismocity de un vuelo ida y vuelta para esas 4 personas desde el aeroparque metropolitano hacia Florianópolis en clase económica de Aerolíneas Argentinas tiene un valor total -con tasas e impuestos incluido- de $348.340.Para definir el hospedaje, en el sitio Booking pueden encontrar un departamento a 5 minutos a pie de la playa -a 500 metros según la publicación consultada- con dos dormitorios, una sala de estar, cocina y dos baños por $184.395 pesos.Ahora bien, una vez definido lo más importante, hay que calcular los gastos de consumo que puede tener una familia de turistas tales como cenar afuera, consumir bebidas o alimentos en la vía pública y demás. Para ello, se utilizaron datos de Numbeo en dólares y se convirtieron a pesos argentinos utilizando la cotización del dólar turista al día de hoy en $175,13.Suponiendo que la familia tipo comerá unas 9 veces en restaurantes de nivel promedio, gastaría unos $90.535; si además gastan en otras 9 comidas en restaurantes baratos y al paso habría que sumarle al presupuesto unos $30.577.También se podría imaginar que la familia comprará 20 bebidas Coca-Cola para los niños, unas 20 cervezas y 5 botellas de vino para los adultos, además de 15 litros de agua envasada, sobre todo para los momentos en que no estarán en el departamento. Si este fuese el caso estaríamos hablando de un monto de $13.966 que deberían sumar al presupuesto de sus dos semanas en Florianópolis.Para cerrar la canasta turística se tomaron en cuenta ciertos productos de supermercado, ya que el departamento que se tomó en el ejemplo cuenta con cocina y la familia podría perfectamente preparar ciertas comidas allí.Aquí se seleccionaron: 4 litros de leche, 24 huevos, 5 kilos de rosbif -de este corte de carne es del único que se tienen datos, se imaginó que la familia haría dos asados-, 2 kilos de bananas, 2 kilos de manzanas y 4 paquetes de 500 gramos de pan blanco de molde. En caso de consumir los mencionados productos de supermercado, la familia de 4 debería sumar unos $9.379.Los ejemplos tomados son todos de las listas de precios de Numbeo, y vale la pena aclarar que todos los precios del sitio son promedios, por lo que los productos y servicios descritos en esta nota pueden encontrarse en Florianópolis a precios diferentes de los relevados.En conclusión, y según la canasta turística que compuso Infobae para que una familia de 4 integrantes -dos adultos y dos niños menores de 11 años- que visita Florianópolis por 15 días, es de $677.192 en total.Es importante remarcar que, como ya se mencionó, las reglas sanitarias de Brasil sólo permiten el ingreso de turistas por vía aérea. Por lo que la mejor manera de llegar hasta sus playas es por esta vía. Sin embargo, los argentinos que se encuentren en el país vecino y deseen regresar por tierra pueden hacerlo a través de tres pasos fronterizos, a saber: Bernardo de Irigoyen-Dionísio Cerqueira; Iguazú-Foz do Iguazú; y Paso de los Libres-Uruguayana.Para el ingreso a Brasil por vía aérea -según información oficial del Consulado General de Brasil en Buenos Aires- sólo es necesario presentar alguno de los dos siguientes test: un PCR negativo hecho a más tardar 72 horas antes del embarque o un test de antígenos para la detección de coronavirus negativo realizado dentro de las 24 horas previas al viaje.Además, los argentinos deberán presentar una Declaración de Salud del Viajero, completada -impresa o digitalmente- y aceptando las medidas sanitarias que deben cumplirse en Brasil. Además de una declaración jurada de egreso de la Argentina exigida por las autoridades nacionales.