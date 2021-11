“Abrazos que enchamigan naciones”: se presentó la Fiesta Nacional del Chamamé

el corresponsal de Elonce TV en Buenos Aires, Luciano Cofano.

el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro

Nombres estelares estarán en el “Cocomarola” durante la fiesta

Este miércoles, el Gobierno de la provincia de Corrientes realizó el lanzamiento de la 31ª Fiesta Nacional del Chamamé y 17ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR, a desarrollarse del 14 al 23 de enero, con epicentro en Corrientes.Bajo el lema, la presentación se desarrolló en la cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK) en la ciudad de Buenos Aires.De esta manera,Esta nueva edición tendrá como característica particular que festejará la inclusión del, destacóActuó en la presentación en el CCK de la fiesta, un ensamble de mujeres conformado por Milagros Caliva (Buenos Aires) en bandoneón, Noelia Sinkunas (Buenos Aires) en piano, Belén López (Buenos Aires) en contrabajo, Lucía Troitiño (Corrientes) en guitarra, y las voces de Vanina Rivarola (Entre Ríos) y Carolina Rojas (Corrientes).En diálogo con, destacó que, de hecho el 20 de septiembre en conjunto con el gobierno de la provincia de Corrientes, con el Instituto de Cultura organizamos el festejo del día del chamamé en Buenos Aires. Estamos volviendo, gracias a la mejora de la situación sanitaria, a la posibilidad de celebrar y con la posibilidad de que muchas personas que viven en la ciudad de Buenos Aires conozcan esta gran fiesta que es un orgullo para todo el país. La idea de involucrarnos también tiene que ver con esto, que muchas personas puedan viajar”.“Estará la posibilidad de encontrarnos con el mejor chamamé, en todas sus versiones posibles; es una gran fiesta popular, vale la pena vivir esa fiesta en ese lugar, en el Tránsito Cocomarola donde se desarrolla esta fiesta, que estará repleto de familias que irán a celebrar. En el lugar también, a los costados del escenario, hay dos grandes pistas de baile, para los que se animan a subir y disfrutar. Además se vive el chamamé durante todo el día, no solo en la fiesta, sino también en la ciudad,, puso relevancia Avogadro.En la noche inaugural actuará Ofelia Leiva, y la encargada de dar cierre a la Fiesta Nacional de Chamamé será Soledad Pastorutti. Se sumaron a la programación Nahuel Pennisi, Chango Spasiuk con Elena Roger, Antonio Tarragó Ros, María Ofelia, Franco Luciani, Lito Vitale con Hilda Lizarazu, Luis Landriscina, Juan Carlos Baglietto y Jairo.Se anticipó que serán más de 200 las propuestas musicales que integrarán la grilla.La celebración popular más grande de los correntinos se disfrutará a pleno con propuestas que no solo involucran la música y la danza, sino que incluyen además la procesión náutica, el cine chamamecero, foros, las exposiciones en los museos, el mercado, la gastronomía típica y muchas sorpresas más.