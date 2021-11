Nena con fibrosis quística dejó de recibir medicamentos y “lucha por su vida"

Familiares y vecinos de una nena de 9 años con fibrosis quística que está internada en terapia intensiva, en la ciudad de Rosario, realizaron este miércoles un reclamo en la puerta de la obra social que, según dijeron, le dejó de proveer los medicamentos que necesita y eso agravó su salud.Oscar, el papá de Mía, aseguró a El Tres, que la chica "nació con problemas genéticos, tiene fibrosis quística y la estamos luchando"."Le dejaron de dar la medicación sin previo aviso, fue decayendo y ahora la está peleando en terapia intensiva minuto a minuto", señaló el hombre frente a la sede local de Obra Social de Agentes de Lotería y Afines de la República Argentina (Osalara) de Presidente Roca al 1400.Siempre según la versión del hombre, desde esa obra social le pidieron estudios genéticos para aprobar la medicación que ya estaban en la carpeta médica de Mía. Aseguró que fueron excusas y dilaciones burocráticas para no hacerse cargo del tratamiento y hace 20 días debió ser internada."Con el apoyo de la gente, y el granito de arena de cada uno, llegamos a conseguir la medicación pero ella no lo puede tomar porque la obra social dejó pasar mucho tiempo, dos o tres meses sin medicación", siguió Oscar.La enfermedad progresó en estas semanas sin tratamiento y "el pulmón de mi hija no da más y se está dañando hígado", describió. "Destruyeron una familia por la burocracia", acusó.El hombre resumió la demanda a la obra social: "Nos abandonaron". Eso mismo reflejaban las oficinas de Osalara este miércoles al mediodía. No había nadie en la zona de atención al público mientras la protesta se desarrollaba en la calle.