Realizarán una misa por el primer aniversario de la muerte de Maradona

En vísperas del primer aniversario por la muerte de Diego Armando Maradona este 25 de noviembre, sus hermanas Rita, Claudia y Ana Maradona realizarán una misa en su memoria en una parroquia ubicada en Garín, donde el astro futbolístico realizaba donaciones y tenía una estrecha relación con el monseñor Adrián Guedes.Este jueves se cumplirán 365 días sin la presencia física del ex campeón del mundo con la Selección Argentina y parte de su círculo familiar llevará adelante una misa en su honor a partir de las 12 en la Parroquia San Expedito Mártir Iglesia Apostólica Católica de Garín.La ceremonia fue pautada y organizada por Rita, Ana y Claudia, tres de las hermanas de Maradona. La misa será oficiada por una persona que tuvo una relación estrecha con el ex técnico de la Selección Argentina. Se trata del monseñor Guedes, conocido como "Andy" para los habitués de la parroquia.En el breve comunicado donde anuncian la celebración del ritual religioso, se especifica que el lugar fue elegido porque Maradona realizó donaciones en diversas oportunidades a la parroquia, como así también a otras instituciones de las que Guedes formaba parte."Kitty, Ana y Cali Maradona, tres hermanas de Diego, estarán presentes en la misa, la primera que se hace en honor a la memoria de Diego", detalla el comunicado sobre la presencia de la familia del Diez.A principios de abril, la justicia había prohibido el uso de la marca "Diego Maradona" (vinculada a la utilización del nombre y de la imagen del ex futbolista), a raíz de una causa que habían iniciado Dalma y Gianinna Maradona. Luego se decidió dar marcha atrás y ahora tanto Matías Morla, ex abogado de estrecha relación al Diez, como las hermanas de Maradona, quedaron como titulares exclusivos de la firma Maradona en Argentina y el mundo.De acuerdo a los dichos del letrado, quien quedó en el ojo de la tormenta por formar parte del entorno de Maradona cuando falleció, uno de los últimos deseos del ex jugador del Napoli fue que sus hermanas pudieran explotar la marca económicamente.Mientras Maradona vivía, le dio el poder a Morla en 2015 para que administrara su marca a través de la firma Sattvica S.A, que fue formada el 11 de junio de ese año.Mientras transcurre la investigación judicial que intenta determinar los causales de la muerte de su padre, Gianina Maradona realizó un posteo recordando el dolor por el aniversario de la muerte del ex futbolista de Boca.Con un fondo negro y un mensaje contundente, la hija del Diez compartió una historia en Instagram demostrando que el dolor por su partida todavía sigue vivo, casi un año después. "Necesito dormirme y levantarme el viernes", escribió en alusión a que este jueves se cumple el primer aniversario del deceso.La semana pasada, Gianina había salido a responderle a la cantante Nicky Nicole, quien había llamado "maltratador" a Diego Maradona en una entrevista. "Hablar de una persona que no conoces te hace hablar más de vos que de él", le respondió, también a través de Instagram, la hija de Pelusa.