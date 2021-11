El juicio al actor Juan Darthés será en forma virtual y con 11 testigos

La audiencia del juicio por violación contra el actor Juan Darthés será realizada el martes próximo en forma virtual, sin necesidad de que el acusado esté presente en los tribunales penales de San Pablo, informaron fuentes judiciales, que agregaron que de la misma manera declararán once testigos.



Se trata de un caso de extrema complejidad jurídica ya que el acusado tiene nacionalidad brasileña, la denunciante, la actriz Thelma Fardin, es argentina y el delito del que se lo acusa habría sido cometido en Nicaragua en 2009.



Fuentes judiciales brasileñas dijeron a Télam que once testigos desfilarán por vía remota ante el juez Ali Mazloum a partir de las 14 del próximo martes.



"Si se extiende la acusación, la querella o la defensa, el juicio continuará el miércoles 1 de diciembre", dijeron las fuentes consultadas por Télam.



Darthés -Juan Pacífico Dabul, tal su nombre real- reside en Brasil desde 2019, país donde nació y donde se instaló tras la denuncia de Fardin.



En la única entrevista que concedió a un medio brasileño, el pasado 9 de mayo al canal Record, Darthés volvió a sostener su inocencia, tal cual había hecho en el reportaje que en diciembre de 2018 le hizo el periodista Mauro Viale.



Acciones por abuso sexual contra Darthés fueron impulsadas por las fiscalías de los tres países involucrados, Nicaragua, Argentina y Brasil, y en el caso brasileño, en forma inédita, el magistrado Mazloum aceptó la acusación.



"Por eso es un caso complejo, no es un delito federal más, hay situaciones que dependen de testigos y de otros países", dijo una fuente judicial a Télam.



El caso está bajo estricto secreto de sumario al punto que la audiencia que se realizará en la sala 7 de la justicia federal criminal de San Pablo, en la región central de la ciudad, no será pública, sino limitada apenas a la defensa, a Darthés, a la querella y a la acusación.



De acuerdo a las fuentes, el juez podrá dictar sentencia apenas termine la audiencia luego de escuchar a todas las partes en forma oral.



Darthés proclamará su inocencia durante la audiencia, en la primera oportunidad que tendrá para hablar directamente con el juez.



El abogado del actor, Luiz Antonio Nazareth, confirmó a Télam que la audiencia será virtual y dijo desconocer dónde se encuentra en estos días previos Juan Darthés.



"No sabemos si el juez decidirá de inmediato o se tomará más tiempo, no hay plazos", comentó el defensor del actor.



Fardin, junto al colectivo Actrices Argentinas, denunció el 11 de diciembre de 2018 públicamente que Darthés la había violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, en un hotel en Nicaragua, adonde habían viajado en el marco de una gira por la novela Patito Feo.



La Fiscalía de Género de Nicaragua acusó por violación agravada y solicitó una orden de captura para Darthés en la causa que se abrió en ese país por la denuncia de la actriz.



El caso Darthés ha tenido poca visibilidad en Brasil: TV Globo y la TV Record han hecho oportunamente informes sobre el escándalo.



La TV Record describió que el actor "lleva una vida de alto nivel" luego de haberlo filmado en Río de Janeiro, en un departamento frente al mar y en San Pablo junto a su familia.