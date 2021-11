Habló la ex jueza de Faltas filmada manejando sentada arriba de un hombre

El video de Gramajo Salomón, concejala del frente Salta Unidos y que fue jueza de faltas de la capital provincial, comenzó a circular en las redes sociales en las últimas horas y, según indicaron los medios locales, el hecho sucedió cuando ya había sido electa.El episodio habría ocurrido durante un encuentro entre amigos y puede escucharse a una de las pasajeras que indica: "Este viernes es de terror, estos dos quieren manejar así".

"Sole, ¿Qué hacés? Meté el cambio", insistieron los eufóricos acompañantes de la funcionaria, mientras que otro de los comentarios que se escuchan en la grabación señaló: "Está para que ahora nos detenga tu personal".La frase hace referencia a que Gramajo Salomón supo ser jueza de 5ª Nominación del Tribunal Administrativo de Faltas del Municipio de la ciudad de Salta.En el video puede verse que durante todo el trayecto Gramajo Salomón manipuló la caja de cambios y estuvo sentada sobre el regazo del conductor, mientras que en un momento se le cayó el celular y pide parar el vehículo para buscarlo.Tras difundirse la filmación, la concejala electa dijo en diálogo con el canal América que se trata de "un video viejísimo" y explicó que no recuerda de cuando es, pero sí dijo que en ese momento no era parte del Tribunal de Faltas.Además señaló que "hay gente malintencionada" y pidió disculpas, a sus hijos, a su madre y a la sociedad por el hecho.Al ser consultada acerca de si asumirá la banca que consiguió tras los comicios, dijo "por supuesto que sí", mientras que manifestó que "se nota que es algo operado"."Pido las disculpas, no saben el daño que están causando, innecesario, es una manipulación total y absolutamente política. Soy mamá, tengo dos hijos, y es lamentable y doloroso ese video. Me levanto a las seis de la mañana todos los días", aseguró.Finalmente indicó: "En el momento oportuno, que me juzgue quien me tenga que juzgar si fuera eso. La gente prejuzga innecesariamente. Soy un ser humano simple y sencillamente".En tanto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, le solicitó a la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Salta que suspenda la Licencia Nacional de Conducir de la responsable y que sea sometida a un nuevo examen psicofísico que determine si es apta para conducir.Además, la ANSV pidió identificar al hombre que maneja el vehículo en el video para aplicarle las mismas medidas."Todas las personas deben respetar las normas de tránsito, por un lado, porque así lo establece la ley, y por el otro, porque es la manera adecuada de transitar por la vía pública sin poner en riesgo la vida de otras personas. En este caso, accionamos rápidamente para pedirle a las autoridades salteñas de seguridad vial que tomen las medidas correspondientes para una suspensión y reevaluación de la conductora", resaltó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.