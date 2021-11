Gastronómicos de Rosario hicieron un abrazo solidario para pedir más seguridad

Policiales Tres heridos tras al ataque a tiros a dos locales gastronómicos en Rosario

El sector gastronómico de Rosario realizó este martes a la noche un abrazo solidario a la parrilla El Establo para solidarizarse con el ataque y el empleado baleado en el marco del ataque con arma de fuego perpetrado en la noche del domingo, y para reclamar acciones concretas para frenar la ola de violencia que atraviesa la ciudad."Pedimos responsabilidad, acción. Esto no es de ahora, y ya no podemos seguir padeciendo estos hechos. No es la actividad, es toda la ciudadanía", manifestó en las inmediaciones del comercio de calle Pellegrini uno de los referentes de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar)."Osvaldo (el dueño de la parrilla El Establo) somos todos. Es parte de la actividad gastronómica de la ciudad. Somos la entidad que representa a nivel empresarial, pero hoy todos somos él", finalizó.Por su parte, uno de los referentes del sector gastronómico de la zona de Pichincha manifestó que "lo que pasó es un problema que se vive en toda la ciudad. No es identificable por sector ni rubro".Sobre la reunión que se produjo en la sede de gobernación local para acordar un nuevo método de trabajo ante los atentados a los locales gastronómicos, dijo: "Vamos a esperar para ver cuáles son las respuestas. Esto es una decisión política que hay que abordar urgentemente porque eso no da para más".Leandro Santero, integrante del Paseo Pellegrini y dueño de un local gastronómico, sostuvo que “la balacera al Establo es como colación de llamados intimidatorios que hemos tenido en los últimos días, solicitando dinero a cambio de protección”.“Estas intimidaciones se produjeron durante dos semanas al menos y mediante mensajes de texto. A posteriori ocurrió este ataque a El Establo, en el corazón del paseo gastronómico”, apuntó.Santero agregó que el abrazo a la tradicional parrilla de Pellegrini e Italia por parte de colegas y propietarios de bares y restaurantes es una forma de solidarizarse "con el dueño del local baleado, a prestar apoyo, mostrar la situación y pedir ayuda”.Respecto de la investigación en curso, Santero dijo que “la Policía no tiene nada todavía, y además el conductor de la motocicleta que disparó contra el restaurante tenía un casco puesto”.“Lo que sí sabemos, es que la balacera no tiene nada que ver con la otra que sucedió minutos antes en el carrito de comidas de Laprida y 27 de febrero”, concluyó.El ataque a balazos contra El establo fue perpetrado por un desconocido a bordo de una moto escasos minutos después que de abrieran fuego contra el carrito Jorgito Junior's, de 27 de Febrero y Laprida. En ambos ataques resultaron heridas tres personas: un mozo de 49 años y dos adolescentes de 16 y 18 años, quienes se reponen de las heridas sufridas sin correr riesgo de vida. (La Capital)