Se registraron ataques de palometas a bañistas en la Laguna Setúbal

Foto: Palometas atacaron a personas que se bañaban en la Laguna Setúbal Crédito: El Litoral

Al menos unas 20 personas resultaron heridas cuando al ingresar a la Laguna Setúbal para refrescarse por el intenso calor fueron atacadas por palometas. El hecho se registró en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe.



Los guardavidas que trabajan en esa zona de la playa ofrecieron los primeros auxilios a las personas heridas y colocaron la bandera roja alertando sobre la situación.



Los ataques de palometas son más comunes durante la época estival dado que este es su momento de reproducción y se acercan a la costa. El bajo nivel del agua y las altas temperaturas son el escenario propicio para esto.



Desde el sindicato de Guardavidas de la ciudad de Santa Fe, Sergio Berardi, sostuvo que “no lo esperábamos en esta fecha tan temprana, pero por el calor y el nivel bajo del río comenzamos a tener heridos” y precisó que “en dos días fueron unas 20 personas las mordidas”.



Asimismo, sostuvo que “el primer auxilio y el más efectivo es la prevención, no ingresar al agua cuando aparece el primer caso, pero no se logra que se tome conciencia” y recomendó que “los que vayan con chicos menores no los dejen en el agua”.



“La Costanera está muy linda, está siendo muy visitada, pero hay que entender que las palometas están en el agua y hay que aprovechas las duchas que están en el balneario”, concluyó.



Cabe mencionar que las playas están solo habilitadas como solarium pero, dado el intenso calor registrado durante el fin de semana, muchas personas ingresaron al agua para refrescarse. (El Litoral)