Vecinos de Oro Verde reclamaron por la falta de agua en sus viviendas

Se concentraron este lunes, desde las 17, en Avenida del Castillo para realizar el reclamo. Aseguraron a Elonce TV que hay viviendas en donde hace “veinte días” que no cuentan con el servicio y que a las zonas altas “no llega el agua, por falta de presión”.Ramiro López dijo a: “No tenemos agua de red. Sabemos que el personal de la cooperativa pone todo su compromiso, los vemos, pero no alcanza, la realidad es que hay vecinos que hace cuatro o cinco días que no tiene ni una gota de agua. Esa situación nos excede a todos”.Una mujer, habitante de Oro Verde desde hace más de 25 años, indicó que “siempre ha habido inconvenientes por el tema de la salubridad, ahora se agrava por el tema de la escasez”.“Estamos pidiendo soluciones, sabemos que la cooperativa no tiene poder económico suficiente para poder solucionarlo. Tiene que intervenir el municipio, la provincia, para que den una solución definitiva a este problema. Oro Verde crece, aumenta la cantidad de usuarios del servicio pero las mejoras necesarias no llegan. El reclamo es por una solución de fondo”, dijo otro de los vecinos.Incluso algunos habitantes de la ciudad universitaria indican que “hace veinte días” que no pueden hacer uso del servicio como corresponde.“A la gente que está en zonas altas, no le llega el agua por la falta de presión. Tenemos que juntar tachos y botellas con agua, si llega a venir, porque uno ya sabe que después se va a cortar”, comentó otra vecina.Otro hombre expresó que “hace tres días que no tengo agua, no se puede vivir sin agua. Tenemos que ir a buscar agua a Paraná”.