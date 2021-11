Cinco entrerrianos aislados tras un brote de coronavirus en fabrica automotriz

Establecer la cepa

Un brote de coronavirus se dio en la planta automotriz Toyota situada en la localidad bonaerense de Zárate. Uno de los empleados dio positivo y por prevención, los contactos estrechos fueron hisopados para estimar la cantidad de personas a aislar para poder limitar los contagios al mínimo posibleSe supo que entre el martes 16 y el jueves 18 de noviembre, cinco empleados oriundos de Gualeguaychú fueron confirmados como positivos. Los operarios que son contactos estrechos del caso, son hombres jóvenes (de entre 25 y 38 años), todos vacunados con las dos dosis y no presentaron síntomas, a excepción de uno que refirió fatiga.Se conoció que en uno de los afectados, sería su cuarto hisopado positivo. Esto refuerza la hipótesis que la vacuna (siempre con 2 dosis y en breve refuerzo de 3ra dosis) previene las formas moderadas y severas de la enfermedad, hospitalizaciones, complicaciones y fallecimientos, pero que no reemplaza las medidas generales de prevención (higiene, distancia, barrera y ventilación) ya que las nuevas cepas mostraron mayor capacidad de reinfección que la cepa original de Wuhan.Algunos de los afectados comparten el área de trabajo, mientras que otros el trasporte en colectivo que la empresa dispone para que los empleados lleguen a la planta.El estudio epidemiológico y de trazabilidad del caso intenta descubrir el camino de dónde vino la infección y a quienes puede afectar, por eso consideran importante saber con quién estuvo el caso índice antes y después del inicio de síntomas, así como el aislamiento precoz desde el minuto cero del caso y los contactos directosUna dificultad que se presenta al equipo del nodo epidemiológico es que la empresa de colectivos no lleva el registro diario de las personas que traslada (se considera contacto estrecho a quienes viajan hasta 2 asientos adelante, atrás y a los lados del infectado) por lo que se sigue trabajando en el aislamiento de los contactos de estos 5 casos asintomáticos afectados de manera secundaria.Las cinco personas fueron re hisopadas en el Hospital Centenario entre el mediodía del sábado 19 y la mañana del domingo 20, para enviar material al instituto Malbrán con el objeto de tipificar la cepa, aunque muchos indicios apuntan a la cepa Delta (representa el 90% de la tipificación de los hisopados en Buenos Aires e infectó a todos los contactos del caso primario estudiado a pesar que todos tienen 2 dosis de vacuna).Además, se supo que, si los pacientes deciden hacer el aislamiento en su domicilio, la pareja e hijos deberán seguir aislados 10 días más luego del alta de los operarios de Toyota: 20 días en total, o sea hasta el 8 de diciembre.Esto se debe a qué durante los 10 días de convivencia se pueden infectar y el 97% desarrolla síntomas antes del día 10 desde el último contacto con un paciente infectado (o el alta de la persona aislada en el caso de los convivientes).