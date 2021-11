Fiesta del Asado con Cuero: se conocieron los ganadores del concurso de asadores

Sociedad Viale vivió otra noche de la fiesta Nacional del Asado con Cuero

Se vivió este fin de semana en Viale, una nueva y multitudinaria edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Como pocas veces ocurrió en 19 años, esta vez el clima no hizo de las suyas y todas las noches hubo temperaturas ideales.registró el evento con móviles en vivo tanto desde el pie del escenario como en el interior del predio del Viale Foot Ball Club.En el escenario hubo chamamé, tango, reggae, chamarrita y rock; no faltó el ballet y la cumbia. En el patio cervecero, en tanto, los jóvenes se concentraron para disfrutar de los DJ y una gran variedad de tragos.Los artesanos locales y emprendedores, auspiciados por el Municipio de Viale, contaron con un espacio exclusivo. Allí pudieron exhibir sus trabajos y dar a conocer sus productos en el Paseo de Artesanos, Emprendedores y Exposición Comercial.El grupo “El Rejunte” de la localidad santafesina de Las Tunas fue el ganador del concurso de asadores que se desarrolló en Viale en el marco de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. El equipo, de la categoría del asado con cuero con su cocción pelo hacia abajo, se llevó el tradicional facón realizado por el artesano Pablo Romero, además de la estatuilla que se implementó este año, una obra de arte del artista local Saddy Grinóvero que pesa cinco kilos.“En la fiesta, los que compiten no se llevan premios económicos, sino, un montón de amigos y un símbolo de compañerismo y hermandad”, destacaron desde el jurado, según reportóGanadores de la categoría cocción pelo hacia abajo1- Agrupación Parroquia Santa Ana de Viale2- Federación Entrerriana de Asadores3- Asadores a la Estaca de Pueblo Esther (localidad del Departamento Rosario, provincia de Santa Fe)Ganadores de la categoría cocción pelo hacia arriba1- Agrupación El Rejunte de Las Tunas, Santa Fe2- Agrupación Santa Isabel de Santa Isabel.