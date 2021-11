Viale vivió la primera noche de la fiesta Nacional del Asado con Cuero

Video: Viale transita su fiesta del Asado con Cuero: los testimonios

Ya está en marcha la edición número 19 de una de las fiestas gastronómicas más importantes del litoral argentino y Elonce TV transmitió en vivo una nueva edición de la Fiesta del Asado con Cuero en Viale.En la fiesta se puede disfrutar del Paseo de Artesanos, Emprendedores y Exposición Comercial. También hay un espacio para jóvenes y adultos, donde por las noches se podrá compartir un tiempo de charla y escuchar buena música con DJ en vivo.Este sábado, se desarrolló el concurso del mejor asado con cuero y participan 16 equipos, entre los que se encuentra el ganador de la última edición.“Se nos pone la piel de gallina, es una fiesta hermosa y siempre nos gusta colaborar, somos fanáticas del club”, indicó una mujer a Elonce TV. Además, sumó que a las 17:00 horas comenzaron con el armado de mesas.“Volver a sentir la fiesta luego de la pandemia es espectacular, nos emociona mucho saber que venimos con amigos a disfrutar”, dijo una mujer al remarcar que “lo más importante es compartir y comer un rico asado, vivimos momentos inexplicables”.Otra vecina de Viale, Amalia, contó que “la fiesta es hermosa, me gusta bailar y compartir con la familia”. En esta ocasión, sumó que “todos los años venimos a disfrutar de este evento”.“Es el segundo año que venimos y nos gusta mucho”, mencionó un hombre oriundo de Santa Fe.“Nunca comí un asado con cuero tan rico, al igual que las empanadas dulces”, remarcó un hombre también oriundo de Santa Fe. Además, ponderó la cordialidad de los organizadores y “la abundante comida”.“Comimos de todo y la verdad es muy rico”, indicó un hombre que estaba junto a su esposa, ambos oriundos de Buenos Aires y reveló que viajaron en una casa rodante.La Fiesta contó con un importante número de artistas que se presentaron en el escenario. Uno de ellos fue el Ballet. Uno de los responsables indicó a Elonce TV que “es la primera vez que estamos presentes en esta fiesta, empezamos en el 2012 con las clases a unos cinco alumnos y ahora son más de treinta y hoy vamos a bailar un baile norteño”.“La idea es que la gente se divierta y tener contacto”, dijo el músico Cesar Nani, quien tiene más de 30 años de trayectoria en el ambiente.“Trajimos un repertorio acorde a la fiesta y a la fecha del 20 de noviembre que es el Día de La Soberanía, y todo lo que esta fiesta representa tiene que ver cuando nuestra identidad, como el asado con cuero y nuestras costumbres”, explicó.Además, confirmó su presencia en la jornada de la solidaridad Once por Todos: “Vamos a estar con pila tirando siempre para arriba”, resaltó.recorrió las diferentes parrillas y dialogó con los participantes. “Estamos en casi todas las ediciones y en el 2018 salimos campeones”, dijo uno de los integrantes del, todos oriundos de Viale.Sobre el concurso, destacó queque no esté quemado y que la carne sea jugosa”. Además, indicó que ellos siempre asan la vaquilla “con el pelo para abajo y tenemos una parrilla adaptada para que todo salga bien”.“Estamos desde las 14:00 y la carne ya está lista para servir”, explicó.En sintonía con esto, explicó que “”.“Estamos haciendo bondiola y le pusimos una salsa especial, es una yapa para agradecer a todo el pueblo de Viale que tan bien nos trata”, dijo otro de los concursantes.nuestra técnica es lo más importante”, dijo uno de los integrantes del equipo. “Empezamos el fuego a las 15 horas y hacemos la carne pelo para abajo”, reveló.En tanto, un hombre oriundo de Paraná destacó que “lo mejor de esto es que las personas opinan sobre la comida y es muy emocionante”.“Para mi este asado es un diez, está muy sabroso”, dijo una mujer a este medio.