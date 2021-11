Fin de semana largo: más de 45.000 vehículos ingresaron a Entre Ríos

Con el objetivo de prevenir siniestros y concientizar a la comunidad sobre las buenas prácticas a la hora transitar las rutas, el Observatorio de Seguridad Vial brindó recomendaciones para viajar seguro. Además, desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos detallaron los operativos que se realizarán en rutas provinciales y la documentación obligatoria para circular.Durante el fin de semana largo se incrementarán los operativos en los 20 puestos camineros de la provincia y se sumarán operativos móviles para garantizar la Seguridad Vial en todo el territorio. Se profundizaron los controles de velocidad y alcoholemia.Desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía, de Entre Ríos, se informó que, este sábado, más de 45.000 vehículos habían ingresado por los diferentes pasos interprovinciales a la provincia de Entre Ríos en el arranque del fin de semana largo.El mayor caudal se registra por el puesto caminero Brazo Largo, seguido por Victoria-Rosario, y luego el túnel subfluvial que une Paraná con Santa Fe.Desde el Observatorio de Seguridad Vial brindaron recomendaciones específicas a tener en cuenta a la hora de transitar por las rutas. “Debemos programar el viaje antes de iniciarlo, respetar las normativas vigentes y mantener mayor distancia posible de los demás vehículos. Recordemos que es fundamental un correcto descanso antes de salir y hacer paradas cada dos horas, lo que permitirá despejarnos y mantener la concentración en la conducción”, detalló el coordinador del Observatorio, Pablo Peil.“Es importante controlar el estado del vehículo antes de salir a la ruta y usar siempre el cinturón de seguridad o casco, en el caso de motocicletas. Los niños deben viajar siempre en el asiento trasero, sujeto a su silla correspondiente (SRI) y el conductor no puede ingerir alcohol. En Entre Ríos rige desde 2016 la Ley N° 10.460 de Alcohol Cero, la cual prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con tasa de alcoholemia superior a cero”, agregó.Al momento de elegir un destino se recomienda comprobar la regulación actual y los requerimientos de entrada de la localidad de destino de tu viaje en el mapa que aparece en www.argentina.gob.ar/verano. Es importante mantener la distancia social de dos metros y evitar el contacto directo con otras personas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lavarse las manos.Además, mantener ventilados los ambientes (alojamiento, transporte, etc) y desinfectar los elementos personales al volver de la vía pública, constituyen una parte fundamental del autocuidado, así como no compartir elementos personales.- Documento de identidad (DNI).- Licencia de conducir vigente y habilitante para el vehículo.- Cédula de titularidad del vehículo.(verde)- Cédula de autorización (azul)- Comprobante de Póliza de Seguro obligatorio y vigente.- Matafuego reglamentario cargado (en condiciones de ser usado).- Balizas independientes- Botiquín de primeros auxilios.- Rueda de auxilio.- Crique mecánico o hidráulico.