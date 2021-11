EE.UU vuelve a emitir visas para argentinos desde diciembre

El cónsul de EEUU en la Argentina, Mark Ellis, anunció este viernes que desde el 1 de diciembre comenzarán a procesar nuevas visas para viajar a los Estados Unidos. El funcionario adelantó que el proceso de entrevistas podría demorarse más de un año por la acumulación de pedidos durante la pandemia de Covid-19.



"A partir de diciembre el consulado de EEUU en Argentina reanudará el procesamiento de visas para casos que requieren entrevista, es decir todos los procesos de visa estarán habilitados", indicó el funcionario en un video subido al Instagram de la Embajada.



"Sabemos que muchos argentinos han esperado este momento, estamos trabajando para aumentar la disponibilidad de citas, pero también necesito ser claro respecto de la acumulación de citas, como existe un alto volumen de demanda después de 18 meses de pandemia nos llevará un año o quizás más regular la disponibilidad de citar, les pedimos paciencia y también les recordamos que todo depende de cómo evolucione la pandemia", continuó Ellis.



La Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires es responsable de proporcionar servicios de visa para aquellos que buscan viajar a los Estados Unidos por turismo, negocio, estudio, tratamiento médico, trabajo u otros propósitos de viaje temporales.



Cómo es el proceso para sacar la visa



Se debe tener en cuenta que hay dos clases de visas: Visa de no inmigrante y Visa de inmigrante. "El propósito del viaje que pretende realizar y otros datos determinarán que tipo de visado se exige según las leyes de inmigración de Estados Unidos. Como solicitante de visa, tendrá que demostrar que cumple con todos los requisitos para recibir la categoría de visa que usted está solicitando", explica la Embajada de EEUU en Argentina.



Los turistas, que se encuentran dentro del primer grupo, deben tramitar la B (Visa de visitante). Las Visas de visitante, denominadas B-2, son obligatorias para los ciudadanos de países que no están incluidos en el Programa de Exención de Visa, del cual Argentina dejó de pertenecer en 2002.



Este programa está conformado por 38 países que no necesitan la autorización para viajar a los Estados Unidos; aunque sólo rige para aquellos que realicen visitas de hasta 90 días.



De esta manera, los turistas argentinos que decidan viajar a EEUU tendrán que completar de forma electrónica el formulario DS-160. Dato importante a tener en cuenta: el formulario DS-160 no se acepta que se complete a mano.



Una vez que haya enviado electrónicamente su solicitud en línea del DS-160 e imprimir la hoja de confirmación. Una vez realizado esto deberá comunicarse con la embajada o el consulado y presentar la solicitud de confirmación para saber si debe ser entrevistado por un funcionario consular. Sitio para iniciar el trámite Es necesario tener en cuenta los siguientes pasos obligatorios:



Completar el Formulario DS 160 - El formulario DS-160 es un formulario del Gobierno de los Estados Unidos y solo se puede completar en línea. Cada solicitante debe completarlo e imprimir la hoja de confirmación para presentarla.



Registrarse en el Servicio de Información de visas



1-Creá tu cuenta.



2-Seleccioná una sucursal de DHL donde retirar tu pasaporte visado luego de la entrevista.



3-Pagá el arancel de solicitud de visa (MRV fee). Podés hacerlo en línea, por teléfono o Rapipago. Imprimí el comprobante.



Coordinar tus dos citas - Para solicitar una visa es necesario programar dos citas obligatorias. NO se podrán programar el mismo día pero sí en días consecutivos.



1-Centro de Atención al Solicitante, Av. Santa Fe 4569 de la Ciudad de Buenos Aires donde tomarán tus huellas dactilares y foto. Los solicitantes deberán presentar su pasaporte vigente y la hoja de confirmación del formulario DS-160.



2-Cita en el Consulado de Estados Unidos, Av. Colombia 4300 de la Ciudad de Buenos Aires donde deberás presentar tu pasaporte vigente y la hoja de confirmación del formulario DS-160, además de la documentación adicional que consideres necesaria.



Si la visa es aprobada, debe dirigirse a la sucursal de DHL seleccionada entre 3 y 5 días hábiles posteriores a tu entrevista.