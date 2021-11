Covid: confirman que “el perfil de seguridad de vacunas es adecuado” en niños

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer este jueves un informe sobre los efectos adversos detectados en adolescentes y menores de 11 años que recibieron la vacuna contra el coronavirus.



El reporte incluye los datos reportados desde el inicio de la campaña en adolescentes -quienes comenzaron a ser inmunizados el 28 de julio- y en niños de entre 3 y 11 años -quienes fueron incluidos a partir del 12 de octubre del 2021-. Los últimos datos corresponden al 31 de octubre.



Según el texto, los "eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI)" se definen como “cualquier situación de salud no esperada (signo no favorable o no intencionado, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con ésta”.



El total de vacunas aplicadas a jóvenes de 12 a 17 años y a niños de 3 a 11, hasta el 31 de octubre, fue de 4.728.885 dosis. De ellas, 2.796.720 fueron para el primer grupo, con 484 ESAVI reportados.



En menores de 11 años se aplicaron 1.932.165 dosis y se registraron 153 eventos supuestamente atribuibles a la vacunación.





Vacuna por vacuna



El informe de la cartera sanitaria repasa cada una de las vacunas aplicadas en adolescentes y chicos.



Moderna: se reportaron 326 ESAVI en adolescentes con una media de edad de 14,6 años y 52,4% de sexo femenino. Los efectos más frecuentes fueron reacción local y síndrome pseudogripal.



"De los eventos graves, 9 han sido clasificados como coincidentes (no relacionados a la vacunación), 2 como no clasificables por falta de información y 1 como relacionado al producto (alergia grave que requirió observación en guardia con recuperación ad integrum). El resto de los eventos continúan en análisis", señala el informe.



Pfizer: se notificaron 158 ESAVI en adolescentes, con una media de edad de 13,8 años, siendo el 57,1% de sexo femenino.



Los más frecuentes fueron fiebre, cefalea, mialgias y reacción local.



"De los eventos graves, dos han sido clasificados como ansiedad (episodios sincopales) y un evento como coincidente. El resto continúa en análisis. Se reportó un evento como miocarditis con recuperación ad integrum que se encuentra en análisis a la fecha", amplía el reporte.



Sinopharm: se reportaron 153 ESAVI en niños de 3 a 11 años con una media de edad de 7,5 años y 50,3% de sexo masculino.



Se clasificaron como relacionados 90 ESAVI. El evento más frecuentemente reportado fue la alergia, de características leves y moderadas, con afectación mayoritariamente en piel.



En segundo lugar se notificaron las reacciones locales en el sitio de aplicación.



"De los eventos graves, tres han sido cerrados como coincidente (no relacionado a la vacunación) y uno como ansiedad a la vacunación (episodio sincopal con posterior traumatismo que requirió observación en guardia). El resto de los eventos permanece en análisis", se detalla.



Conclusión

Entre las conclusiones, el informe indica que "el perfil de seguridad de las vacunas es adecuado", aunque también destaca que "resulta imprescindible contar con sistemas robustos de vigilancia, a fin de poder garantizar siempre la seguridad de las vacunas utilizadas".