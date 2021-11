"Me lo quería llevar a mi casa, pero la policía lo mató", dijo la mamá de Lucas

Policiales Falleció el joven futbolista que fue baleado por la policía

“Simplemente agradecerles de todo corazón lo que provocaron ustedes, mi gente, toda esta gente, la multitud que tengo. Somos gente humilde”, fue lo primero que dijo el papá de Lucas González (17), en un tono sereno, cuando salió del hospital El Cruce de Florencio Varela donde murió su hijo este jueves. Iba acompañado de la mamá de Lucas. Ella no pudo. Se quebró.Y agregó: “Yo no tengo fuerzas: tengo dos hijos y cómo hago. Me lo dejaron todo entubado, moreteado con dos balazos en la cabeza. Quiero Justicia y que mi hijo descanse en paz”.Antes de Cintia, el papá de Lucas dijo: “Nunca imaginé que un pibe de barrio como yo llegara a oídos del Presidente, y que me atienda: gracias doctor Alberto”. Fernández los iba a recibir en la Casa Rosada este jueves pero se suspendió al conocerse esta tarde la noticia del fallecimiento del chico, que tenía muerte cerebral.El papá de Lucas se mostró agradecido: “Al hospital. 20 puntos, de 10 estrellas estuvo mi hijo. Nos faltó la frutilla del postre que era llevarlos para casa, pero nos regaló todo esto: desde arriba se está haciendo Justicia y que no haya ningún Lucas más porque no lo va a haber”.Y añadió: “Nos vamos a encargar de esclarecer todas las cosas, no les tenemos miedo a nadie, vamos a ir para el frente porque somos humildes”.