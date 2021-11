Detectaron en Chaco los primeros casos de la variante Delta

El gobierno de Chaco confirmó este jueves que dectectaron casos de covid-19 cop la variante Delta. Los pacientes ya fueron dados de alta.



El caso corresponde a Presidencia Roque Sáenz Peña y es importado de otra provincia y afectó al menos a más de una persona. "Estas personas no vinieron del extranjero, vinieron de otra provincia", remarcó la directora de Epidemiología de la provincia, María Elisa Flores en diálogo con La Radio.



En éste sentido, la funcionaria indicó que las personas infectadas estuvieron internadas pero ya fueron dadas de alta.



"La variante Delta no es más letal, si es más contagiosa, pero si es más letal como las demás en personas que no están vacunadas", explicó Flores.



En éste contexto, dijo que del 100% de los chaqueños que se aplicaron la primera dosis el 77% se aplicó la segunda dosis.



"Lo que pedimos es completar el esquema de vacunación. Aprovechemos este momento para pedir a todos que se acerquen a su centro de salud o de vacunación, a las postas móviles que están todos los días para acceder a la segunda dosis", planteó.



"Es muy importante que todos tengamos completos el esquema de vacunación y vemos con esos números que mucha gente se puso la primera dosis, se relajó y no se dio todavía la segunda dosis", remarcó.



La funcionaria se refirió a la importancia de tomar recaudos frente a los próximos viajes de egresados que se concretarán este mes y diciembre a la provincia de Córdoba donde hay circulación de la variante Delta.



"Es importante que podamos recalcar que el que venga de viaje de otra provincia donde hay circulación de esta cepa tome las medidas de precaución", remarcó.



"Si no están vacunados que hagan el aislamiento, lo mismo que pedimos ahora en los viajes de egresados por ejemplo. Sabemos que este mes y el próximo tenemos muchos viajes de egresados a Córdoba que es un lugar donde tenemos circulación Delta, entonces pedimos que los chicos vayan vacunados ya de acá y el que no está vacunado que haga el aislamiento cuando llegue, pedimos responsabilidad a los padres y a los niños", pidió.