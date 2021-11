Programa Mi Pieza: hasta cuándo hay tiempo para anotarse y obtener $240.000

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación comunica que se abre una nueva inscripción para el Programa Mi Pieza, destinado a mujeres de los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que necesiten ampliar o refaccionar sus viviendas.En esta oportunidad, la inscripción, que se realiza a través de la página www.argentina.gob.ar/mipieza y que se extenderá hasta el 28 de noviembre, apunta a sumar a aquellas mujeres que no alcanzaron a anotarse hasta el momento, mientras que aquellas que no salieron sorteadas en octubre no necesitarán hacer ningún trámite para participar del sorteo del 8 de diciembre.A través del programa Mi Pieza, en su primera edición que ya fue adjudicada, el Gobierno Nacional invierte 8 mil millones de pesos en una línea de financiamiento dependiente de la Secretaría de Integración Socio Urbana del MDS que le entrega a las ganadoras 100 mil o 240 mil pesos en dos cuotas del 50%, a través de ANSES. La primera cuota, que comenzó a entregarse a principios de mes a unas 12 mujeres, está destinada al inicio de los trabajos mientras que la segunda, la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.Mi Pieza es compatible con cualquier prestación social, incluido el programa Potenciar Trabajo, pero quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica. Vale destacar que aquellas mujeres que salieron sorteadas en octubre no podrán volver a anotarse.Según los datos relevados, de las 35.186 ganadoras del primer sorteo, 32.010 recibirán 240 mil pesos. La mayoría (20.135 mujeres) destinará el dinero a construir una ampliación de la vivienda; mientras que unas 3 mil lo utilizarán para mejorar el techo, y el resto (casi 9 mil mujeres) destinará el monto para más de una obra de refacción. Con respecto a las 3.176 mujeres que accedieron a la línea de 100 mil pesos, la mayoría lo destinará al mejoramiento de paredes, mientras que las otras lo destinarán al arreglo de aberturas, mejoramiento de pisos, refacciones menores de plomería y/o electricidad, o para la construcción de paredes divisorias internas.La importancia de Mi Pieza radica en que impacta de forma directa en problemáticas propias de pobreza estructural. Según los datos, 49,4% de las mujeres ganadoras declararon que viven en condiciones de hacinamiento crítico, es decir que tres o más personas conviven en un mismo ambiente; mientras que el 29,4% lo hace en lugares donde viven entre 2 y 3 personas por ambiente, lo que se considera estadísticamente "hacinamiento moderado".Además, cabe destacar que un 16,2% de las ganadoras declaró haber sufrido alguna vez violencia de género y que el 23,6% son hogares monomarentales, es decir hogares en los cuales la mujer es el único sostén de familia. De esta manera, se resalta un carácter de género prioritario a la hora del diseño de políticas públicas como Mi Pieza. Otro dato relevante que apunta a la ampliación de derechos, es que 13,6% de las beneficiarias tiene a su cargo una persona con discapacidad.Un dato no menor es el impacto que tiene el programa en las mujeres jóvenes. Según los datos, 9.344 de las que fueron ganadoras en el primer sorteo tienen entre 18 y 27 años; mientras que unas 8.162 tienen entre 28 y 32. Le sigue en la estadística el grupo etario entre 33 y 37 con más de 6700 mujeres.En cuanto al impacto geográfico del programa, se puede leer en los datos el alcance federal de la política. Si bien, por razones lógicas de concentración demográfica, la mayoría de las beneficiarias vive en la provincia de Buenos Aires (18.541 mujeres que equivale al 52,69 %), hubo ganadoras en las 24 provincias (incluyendo CABA) de la Argentina. De la estadística se desprende que Santa Fe tuvo 2.589 (7,36 %) mujeres ganadoras, mientras que 1.574 (4,47 %) pertenecen a Córdoba; 1.498 (4,26 %) a Chaco; 1.462 (4,16 %) a Corrientes. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo 853 ganadoras lo que representa el 2,42 % del total.Mujeres de más de 18 años, argentina o con residencia permanente, y que sean residentes de un Barrio Popular del RENABAP. Deben contar con Certificado de Vivienda Familiar y no haber sido ganadoras en el sorteo de octubre.NO. Solo pueden anotarse las mujeres que nunca se anotaron en el programa.Si ya te inscribiste y no saliste sorteada en octubre, no es necesario hacer ningún otro trámite para participar del próximo sorteo.