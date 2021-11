A los 73 años egresó como técnico dental y quiere trabajar

Horacio Medina tiene 73 años, es de Villa María, y se convirtió en uno de los primeros diez egresados de la Tecnicatura en Prótesis Dental del Instituto de Educación Superior del Centro de la República (INESCER), que funciona en la mencionada ciudad de la provincia de Córdoba.



“Somos fabricantes de sonrisas”, dijo feliz el nuevo técnico dental que ahora busca comenzar a trabajar.



“Quiero trabajar, mientras la vida, el tiempo y la salud me lo permita. Esto no lo hice por placer sino para poder trabajar y ofrecer mis servicios”, contó a Villa María Vivo .



Medina, cuando era joven, se recibió de Técnico en Periodismo, pero nunca pudo ejercer.



“Después me casé, tuve hijos y salí a trabajar. Después estudie peluquería y después busque una posibilidad de tener una entrada más equitativa con los gastos que tenía y me recibí de gestor”, contó Horacio.



Pero hubo una profesión que siempre le interesó por ser “muy artesanal”. Así comenzó a averiguar para estudiar Prótesis Dental.



“Cuando yo decido comenzar en 2019, me entero de que un instituto a nivel provincial la dictaba. Me acerco a ellos y me interiorizo sobre el tema. Ellos fueron los pilares: Fabiana González y Héctor Soria. Ahí nació el interés más grande y me inscribí”, relató.



Para Horacio, a sus 73 años, la educación es “como terapia”.



“En este momento, con todos los momentos de estrés y depresión que hemos pasado los últimos años, doy gracias al estudio que me permitió sobrellevar todo”, contó.