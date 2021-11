Niño correntino con Atrofia Muscular recibirá el remedio más caro del mundo

El medicamento más caro del mundo llegó en la mañana de ayer a Ezeiza y desde la tarde se encuentra en el Hospital Italiano de Buenos Aires para que sea colocado al niño correntino con Atrofia Muscular Espinal (AME) este viernes.



Nicolás Garau oriundo de la capital correntina, del barrio Pueblito de Buenos Aires, se internará esta mañana en el hospital y previamente, comenzarán con la colocación de corticoides para que su cuerpo reciba adecuadamente el fármaco. Hasta el momento, los médicos no dieron un horario exacto en el que comenzará la infusión al pequeño. Posteriormente, quedaría en observación sábado y domingo. El lunes, si no hay contratiempos, le darían el alta y el martes la familia Garau estaría de regreso hacia Corrientes.



“Mientras le colocan el medicamento nosotros vamos a estar a su lado, ya que se coloca despierto porque es vía intravenosa mediante los dos bracitos. No debe interrumpirse la infusión y por eso se le coloca mediante las dos vías y vamos a estar ahí presentes por si se quiere sacar las agujas”, indicó Gonzalo Garau, padre del pequeño.



Por otro lado, la familia tuvo un encuentro con Santiago Maratea, el influencer que recaudó dinero para ayudar a personas con problemas de salud. Ahora está realizando un documental para concientizar sobre la enfermedad Atrofia Medular Espinal (AME) de tipo I en Argentina.



El pequeño niño correntino se realizó varios análisis de todo tipo para confirmar que las condiciones de su organismo pueden aceptar el remedio sin ningún tipo de inconvenientes. “Repetimos el estudio que se hace en Holanda y salió bien. Hicimos también de sangre, de los pulmones y de su cabeza y por suerte está todo bien. Lo estamos preparando para recibir el medicamento”, indicó su padre



Visita del influencer



“Con Santi Maratea ya habíamos coordinado encontrarnos antes de realizar el viaje para tener acá el encuentro porque él va a visitar a todos los chicos que tienen AME porque está realizando un documental. En el encuentro hablamos de la situación que padecimos con Nico y todo el proceso para que lo cuente, como lo hizo con los demás chicos”, explicó el padre de Nicolás.



“Fue algo muy importante porque fue el impulsor de que el medicamento sea aprobado por la Anmat e ingrese a la Argentina y pueda ser colocado a los hijos que tienen estas enfermedades. Tenemos comunicación constante con él porque con eso vamos siguiendo los casos de los demás chicos paso a paso”, aseguró sobre el influencer.



Medicamento



El Estado nacional se hizo cargo del 90% de Zolgensma, el medicamento que necesitaba el pequeño niño y la empresa de salud, por su parte, se tuvo que hacer cargo del 10% restante. El abogado de la familia, Federico Viñote afirmó que todo está encaminado después de tanta lucha.



Hay tres antecedentes de la utilización de Zolgensma, el remedio más caro del mundo, en el país: tres niños que tras recibir el medicamento evolucionaron favorablemente.



Uno de los casos más recordados es el de Emmita, la niña chaqueña que recibió ayuda del influencer de Instagram Santiago Maratea. (El Litoral de Corrientes)