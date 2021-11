Llega el eclipse lunar más largo del siglo: en qué zonas del país podrá verse

tendremos el segundo Eclipse Lunar del año (el anterior fue el 26 de mayo de 2021). En esta oportunidad no se tratará de un eclipse total, sino parcial, y, lo que lo convierte en el más duradero de este siglo.Cuando el eclipse llegue a su punto máximo,, por lo que podrá verse casi en su totalidad con la tonalidad rojiza característica de este tipo de fenómeno.El eclipse parcial de luna en su máximo será completamente visible en México, Estados Unidos, Canadá, los países de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile. PeroA diferencia de los eclipses solares, para disfrutar los eclipses lunares no es necesario ningún tipo de protección ocular. Tampoco se necesita de algún instrumento óptico para observarlo. Sin embargo, con un par de binoculares o un telescopio será posible apreciar más detalles de la superficie, con sus valles y cráteres.La especialista, Cindy Fernández, precisó que la Penumbra comenzará a verse el viernes 19 de noviembre a las 3:02 horas, por lo que habrá que madrugar para presenciar el fenómeno. La sombra rojiza tendrá su aparición alrededor de las 4:18, mientras que el máximo se alcanzará a las 6:02 horas. La recta final se dará con la finalización del eclipse parcial a las 7:47 y la de la penumbra a las 9:03.Esto en teoría, porque para la mayor parte de Argentina,. Además, el brillo del crepúsculo también puede dificultar la visibilidad del fenómeno, especialmente en el este y el sur de nuestro país.El mejor lugar para ver el Eclipse es en el Noroeste Argentino ya que podrán ver el máximo completo y algunos minutos de la reducción de la sombra. Eso sí, hay que tener en cuenta que se dará con la Luna muy cerca del horizonte, por lo que hay que asegurarse de tener una vista bien abierta hacia el oeste-noroeste.En el centro-oeste argentino también contarán con una buena visual del eclipse. En lugares como Mendoza, podrán ver el máximo con la Luna cerca del horizonte. Además, al amanecer más tarde que en otras provincias, la luz del crepúsculo no será tan intensa y permitirá apreciar mejor el tono rojizo.Lamentablemente, en el extremo sur de Argentina solo será posible ver bien el inicio de la umbra en el horizonte. Además, el amanecer también dificultará ver la sombra terrestre en el satélite.En el este del país el máximo de la sombra no podrá verse ya que la Luna estará oculta por el horizonte.Lo más avanzado que se verá será alrededor de las 5:40, con una Luna que tendrá más de la mitad de su superficie rojiza solo unos pocos grados por encima de la línea del terreno. Un factor a tener en cuenta es que la combinación de una Luna muy baja y la fase anaranjada del eclipse puede hacer que la Luna se oscurezca algunos minutos antes de que se ponga, por lo que podría desaparecer de la vista aún sin llegar al horizonte, indicó Fernández, quien recomendó en“ir a un punto alto o encontrar un área despejada con vista libre hacia el oeste-noroeste para apreciar mejor este fenómeno astronómico”.