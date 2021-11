En Entre Ríos se han aplicado más de 1,8 millones de vacunas contra el Covid-19

La vacunación con terceras dosis contra el coronavirus avanza en las provincias con la aplicación del refuerzo al personal de salud y adultos mayores de 70 años, mientras las autoridades sanitarias buscan completar los esquemas de un mayor porcentaje de la población en cada distrito por lo que mantienen campañas de búsqueda de no vacunados, promoción de los registros para adolescentes y niños, vacunatorios móviles y la inoculación a demanda espontánea sin turno.Según detalla el Monitor de vacunación también se aplicaronEl Ministerio de Salud convocó para este miércoles a los mayores de 18 años que aún no recibieron la segunda dosis de Sinopharm a recibirla en una jornada especial de inmunización sin turno previo entre las 8:30 y 12:30 al Complejo Escuela Hogar "Eva Perón" de Paraná, únicamente con su DNI.Al respecto, el coordinador general de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, Esteban Sartore, explicó que es "una nueva jornada abierta sin turnos" para personas "con y sin factores de riesgo".Sartore indicó que el objetivo es "garantizar la aplicación a la población" y advirtió que quienes ya han sido vacunados "no tienen que relajarse" ya que las defensas "aumentan, pero igual existen posibilidades de enfermarse y contagiar a otras personas y seres queridos".