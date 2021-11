Rescataron a zorrito cuya mamá murió atropellada y lo cuidan hasta su liberación

Un hombre que circulaba por la ruta, en inmediaciones a la ciudad de Concordia, observó una escena conmovedora: un auto había atropellado a una zorra y su cachorro permanecía a su lado, como buscando protección y aguardando que despierte. Pero el animal había perdido la vida y decidió rescatar al zorrito.Al respecto, Marcelo Cortiana, guardaparque del Parque San Carlos de Concordia, contó aque “el sábado por la tarde noche estábamos haciendo unas actividades de astronomía con los chicos del grupo de Boy Scouts y una persona me llama por teléfono para decirme que había rescatado un zorrito de la ruta”.El automovilista había observado que habían atropellado a la madre y el cachorro permanecía a su lado. “Entonces paró para recogerlo, seguramente estaba muy asustado porque son muy agresivos, lo llevó a su casa y lo puso en un canil”, tras lo cual se contactó con el guardaparques.“Estamos haciendo las gestiones para poder reincorporarlo a un sitio natural. Va a llevar un tiempo porque es muy cachorro y si bien se alimenta solo, necesita un tiempo”, explicó Cortiana.Tras ello, dio cuenta que “en este momento no está en el Parque San Carlos porque al ser muy pequeño, seguramente si lo liberamos no va a prosperar su reinserción, tampoco se lo puede llevar a un sitio donde haya muchas personas porque no es muy amigable y tiene su instinto salvaje. Lo tenemos en un lugar donde le proveemos el alimento”.Finalmente, y sobre el posible lugar donde será liberado el zorrito una vez que esté en condiciones, manifestó que “si no es en el Parque San Carlos, podría ser en la región de Concordia, ya que estamos tratando de buscar alguna camada de zorros para que se pueda incorporar. También estamos hablando con biólogos de la región para buscar lo que sea lo mejor para el animal”.