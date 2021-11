Cambio de tiempo: el viento rotó al sur y empezó a bajar la temperatura

El viento norte provocó en la víspera una inyección de aire muy cálido y húmedo que dejaron un lunes con altas temperatura y con elevada sensación térmica.Sin embargo, este martes a la madrugada arribó a Entre Ríos el frente frío. Si bien por el momento no ha generado lluvias de importancia ni tormentas por las que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido alertas, empezó a notarse el descenso de las marcas térmicas, producto del viento del sector sur, con ráfagas.Para hoy se prevén en Entre Ríos máximas que estarán por debajo de los 25 grados y un ambiente muy fresco para la noche. El miércoles por la mañana las mínimas rondarían los 10 grados en la región.Al respecto, el meteorólogo Christian Garavaglia, anunció que “un importante sistema anticiclónico ingresará el miércoles a la región central de Argentina, estabilizando notablemente las condiciones, mermando la intensidad de viento y favoreciendo cielos despejados”.Dio cuenta de que “serán llamativas las temperaturas mínimas del miércoles en la franja central del país, con marcas en general por debajo de los 10 °C, y en particular con heladas aisladas sobre el centro-sur de la provincia de Buenos Aires en donde las marcas podrían caer por debajo de los 4 °C”.El viernes los registros térmicos volverían a superar los 30 grados, mientras que no se anuncian lluvias hasta por lo menos el lunes venidero en Entre Ríos.