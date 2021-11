Evalúan suspender los traslados a la salida de boliche tras ataque a un remisero

La agresión física a un chofer, por parte de un pasajero en su "vuelta a casa", desalienta la intención de continuar prestando ese servicio entre una empresa de remises de la localidad de Crespo.Un cierto porcentaje de quienes asisten al divertimento bailable nocturno que funciona en proximidades a Crespo, decide regresar en remis. Sin embargo, estos viajes no siempre son tranquilos y amenos para quienes están prestando el servicio, dada la exaltación o las actitudes cuestionables que protagonizan este tipo de pasajeros.en ese contexto, en uno de los móviles de Remisería del Centro se produjo un incidente: "Un chofer fue agredido físicamente por una persona que trasladó, desde el boliche bailable ubicado en las afueras de la ciudad. En el momento de abonar, el pasajero aduce no contar con dinero y en un estado fuera de control, agrede al chofer", hicieron saber.Por este motivo y otras complicaciones que suelen suscitarse, la empresa evalúa si continuar o no con esta prestación: "Si estas situaciones siguen pasando, vamos a tomar la decisión de no buscar a pasajeros desde este lugar", advirtieron.