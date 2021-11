Perlitas electorales: Votaron disfrazados de preso, dinosaurio y chancho blanco

Las elecciones en Argentina tienen 101.457 mesas dispuestas, 34 millones de argentinos habilitados para votar, desayunos partidarios, coberturas en vivo, candidatos deteniéndose y sonriendo cuando introducen el sobre en las urnas, entrevistados que responden “fiesta de la democracia”, noticias que se regeneran minuto a minuto, análisis apresurados, bocas de urna y tienen, también, sus perlitas.Las perlitas son curiosidades, escenas de color. La primera de la mañana de esta jornada de elecciones legislativas la dio el “chancho blanco”. Apareció ante los medios aprovechándose de la llegada de Horacio Rodríguez Larreta a la Facultad de Derecho minutos después de las nueve de la mañana. Un hombre vestido de traje gris, zapatos negros, remera blanca y pañuelo oscuro con una gran careta blanca de chancho bailaba ante las cámaras mientras el jefe de gobierno porteño ingresaba al establecimiento para emitir su voto.“Soy el chancho blanco. Soy un candidato que participa en estas elecciones. Venimos trabajando muy duro y esperamos que se den los resultados. Somos del partido Civilización y estamos a favor de la cultura de Sarmiento. Queremos un país en el que se pueda comprar dólares, que la gente pueda salir libremente e ir a Miami. Agradezco a los medios que están en acá. Estoy muy emocionado por este día, esperemos que esto avance. Aguante la libertad”, expresó, entre otros mensajes, que emitió en diálogo con los diferentes medios apostados en la vigilia por los votos de los principales referentes políticos. Dijo que ya había votado en la Biblioteca Nacional y suministró una serie de boletas con su rostro, la palabra “civilización” y un enlace de Instagram donde se promociona como “artista visual o performer”. Mientras Horacio Rodríguez Larreta hablaba en conferencia, el chancho blanco mantenía su plan de figurar al intentar ganarse un hueco detrás del entrevistado en el ángulo de las cámaras.El chancho blanco continuó su raid mediático y horas después -cerca de las once de la mañana, apareció en la escuela Nº 16 Wenceslao Posse, de Palermo, para acompañar el deber cívico de Mauricio Macri. El personaje alcanzó a sacarse fotos junto al ex presidente.Se repitieron también los personajes pintorescos que ingresan disfrazados a los cuartos oscuros. En Villa María, Córdoba, dos personas acudieron a votar personalizadas como Papá Noel y San La Muerte.Según apunta la agencia NA, la gendarmería les solicitó que se quitaran las máscaras y dejaran ver sus rostros debido a que para votar es necesario comprobar la identidad de las personas. Los testigos dijeron que ambos ciudadanos estaban vestidos así porque venían de una fiesta que había terminado pocas horas antes. No fueron los únicos: en Rosario hubo un elector que apareció dentro del traje de un dinosaurio.En Tucumán, se vivió una situación particular en la escuela Técnica N°1 de Lastenia. Según reflejaron los medios locales, un hombre de 29 años fue disfrazado de preso y Gendarmería Nacional no lo dejó votar. “Se acercaron, me preguntaron por qué estaba vestido así y me sacaron de la escuela”, contó el hombre en diálogo con La Gaceta de Tucumán.“Fui disfrazado para expresar mi inquietud porque hay mucha inseguridad. Los hechos de violencia son cada vez más incesantes hacia la gente. Necesitamos más policías, necesitamos que la justicia cambie”, dijo.