Cuánto cuesta vacacionar en Brasil y los destinos favoritos de los argentinos

Cuando agoniza el segundo año de la pandemia, el horizonte comienza a despejarse en Sudamérica gracias al avance de la vacunación y la disminución de los contagios. De la mano de las reaperturas, la eliminación de los cupos internacionales y la autorización de nuevos vuelos, muchos argentinos deciden por estos días si vuelven a las playas brasileñas en las próximas vacaciones.



“Estamos experimentando un gran repunte en el sector, con el flujo de frecuencias aéreas y la ocupación hotelera acercándose cada vez más a los niveles prepandémicos en lo que se refiere al turismo interno", expresa el presidente de Embratur, Carlos Brito.



Ante la consulta de Clarín, afirma: "Como Argentina es nuestro principal mercado internacional, con cerca de 40% del total de los visitantes extranjeros, esperamos que los aproximadamente 2 millones de argentinos que visitan habitualmente nuestros destinos turísticos puedan regresar lo antes posible. Brasil es un país que ya ha controlado la pandemia con la vacunación generalizada y está listo para ser visitado”.



Y agrega: “El cierre de 2020 generó pérdidas sustanciales al sector turístico, como al resto de la economía, y entendemos que ahora las personas quieren tener una experiencia de turismo seguro. Por eso el énfasis de la promoción turística es hacia los destinos de naturaleza al aire libre, y eso incluye obviamente los destinos de playa, que están entre los más buscados por los argentinos”.



Este año, el país vecino retomó la promoción de los destinos en mercados internacionales, bajo el lema de “Brasil, seguro por naturaleza”, que se basa en la promoción de los atractivos naturales en playas, selvas y parques nacionales.



Al mismo tiempo, desde el Embratur recomiendan a los viajeros buscar establecimientos que cumplan con el certificado “Turismo Responsable”, una iniciativa que establece buenas prácticas de bioseguridad comunes a todo el país para hoteles y operadores turísticos. El sello está disponible para hospedajes, parques temáticos, restaurantes, cafés, bares, centros de convenciones y ferias, entre otros. Requisitos para viajar

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a Brasil? Las autoridades exigen a los turistas sudamericanos la presentación de un test de Covid con resultado negativo, realizado con una antelación de 72 horas, además de una declaración jurada de salud (formulario.anvisa.gov.br).



Los menores de 12 años -acompañados por sus padres o tutores- están exentos de la presentación del test de antígenos o PCR. Si el menor de edad viaja solo y tiene más de 2 años, deberá presentar la prueba de Covid-19 negativo.



Aunque se espera una modificación inminente, sigue vigente la prohibición de la entrada de extranjeros a Brasil por vía terrestre, si bien la frontera está abierta para los residentes y Paraguay. Por ende, hasta el momento, para viajar a Brasil hay que ir en avión. Más frecuencias

Los vuelos desde Argentina hacia Brasil van incrementando sus frecuencias paulatinamente, con itinerarios de Aerolíneas Argentinas, LATAM, Gol y Flybondi.



Días atrás, Aerolíneas Argentinas anunció que ampliará su oferta para el verano con nuevos vuelos a Florianópolis y Salvador.



A partir de enero y desde el Aeroparque Jorge Newbery, operará 7 frecuencias semanales a la capital de Santa Catarina, con salida de Buenos Aires a las 23 y arribo a la 1. El regreso desde el Aeropuerto Internacional Hercílio Luz será a las 2.30 con arribo a las 4.25.



También se realizarán 3 vuelos semanales (martes, jueves y sábados) entre Córdoba y Florianópolis. El horario de salida está previsto para las 23.30 y el arribo para la 1.55 mientras que el regreso está programado para las 3.10 y el arribo al aeropuerto Taravellla será a las 5.40.



La compañía confirmó que con 3 vuelos semanales (martes, jueves y sábados) conectará al aeroparque porteño con Salvador, en el estado de Bahía. La salida está programada a las 19.30 con arribo a las 23.55, mientras que el regreso será a las 1.10 con llegada a las 5.40.



“Esta es una gran noticia porque significa el regreso de estos dos destinos al mapa de rutas de Aerolíneas, pero además porque lo estamos haciendo con una oferta importante. La conectividad con Brasil es fundamental tanto para el turismo emisivo como para el receptivo”, dice Pablo Ceriani, titular de Aerolíneas.



En tanto, anuncia que desde enero volará a Porto Alegre con 3 frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingos): “Estas nuevas frecuencias son la confirmación de la apuesta fuerte que está haciendo para ampliar su oferta internacional y potenciar la llegada de turistas al país desde toda la región”, señala.



Cabe recordar que la empresa está volando con 14 frecuencias semanales a San Pablo y 3 a Río de Janeiro, pero durante la temporada ampliará su oferta a Río con un vuelo diario desde Buenos Aires y 3 vuelos semanales desde Córdoba.



Por su parte, Flybondi reiniciará en diciembre los vuelos a Florianópolis y sumará, a partir de enero, a Río de Janeiro y San Pablo, con operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.



“Luego de más de un año sin poder realizar las operaciones a Brasil ya sumamos tres destinos, volviendo a recuperar la mayoría de las rutas que volábamos a Brasil previo a la pandemia. Esto demuestra que la recuperación es un hecho y que vamos a seguir sumando conectividad”, destaca Mauricio Sana, CEO de Flybondi.



Según datos del Embratur, en septiembre de este año, la red doméstica aerocomercial de Brasil creció por quinto mes consecutivo, con un promedio de casi 1.800 vuelos por día y un aumento del 108% en comparación con 2020.



Como una muestra de la recuperación de la industria aérea de Brasil, remarca que “las aerolíneas Azul, Gol y LATAM triplicaron la cantidad de vuelos en el segundo trimestre de 2021 en relación al mismo período del año pasado”. Precios y paquetes

“La caída en la demanda por la pandemia agudizó el ingenio de los operadores turísticos y surgieron oportunidades para los cazadores de ofertas. En hoteles 5 estrellas de la zona sur de Río, por ejemplo, se abrió la opción de pasar el día disfrutando de las amenities, piscinas y servicio de playa, con tarifas que parten US$ 30 por persona”, precisa el Embratur en referencia a los precios en Brasil.



Pero, ¿cuánto dinero se necesita para comer y pasar un día de playa?



Tomando algunos precios de referencia y teniendo en cuenta que hay balnearios y paradores más caros que otros en cada destino, se puede decir que el agua de coco ronda los 5 reales; una cerveza local, 8 reales y una cerveza importada, 11 reales; una gaseosa, 11 reales; un vaso de jugo natural, 6 reales; un agua mineral 3,30 reales; y la clásica caipirinha, 10 reales.



A su vez, una porción de papas fritas cuesta alrededor de 16 reales; un filete de pescado a la plancha para compartir, 48 reales; una ensalada mixta para compartir, 19 reales; y fetuccini con frutos de mar para 2, 88 reales. Para sacar cuentas: un dólar equivale aproximadamente a 5,50 reales.



“Quienes tengan tiempo sin viajar a Brasil pueden sentir que los alimentos están más caros, y es cierto: las bebidas mantuvieron su costo, pero los alimentos tuvieron un aumento cercano al 20% con relación al verano de 2020”, aclara Luiz Claudio Gonçalves, socio gerente de la posada Barra Velha, en el sur de Pernambuco.



Para viajar desde Argentina, los operadores coinciden en marcar el contraste de la temporada que se avecina con el verano anterior.



“Hay un aumento en el interés de los viajeros argentinos por Brasil que se concentra en Río, Buzios y el Nordeste, que siempre es muy buscado. Y Guarujá también es un destino que se destaca porque permite aprovechar todos los vuelos a San Pablo, ya que está cerca”, sostiene Pablo Bazzetti, gerente general de All Seasons.



Ante “una creciente cantidad de consultas y de concreciones” y celebrando los nuevos vuelos directos a Brasil recientemente anunciados, uno de los paquetes que ofrecen es: 7 noches all inclusive en Costa do Sauípe, con vuelos directos de Aerolíneas Argentinas, traslados y Universal Assistance, $ 192.000 por persona en base cuádruple Family Plan y $ 269.000 en base doble.



Hay financiación de 6 cuotas fijas en pesos con algunos bancos y los precios son finales, incluyendo las tasas, el Impuesto País del 30% y la percepción de AFIP 35%.



También en el Nordeste, 7 noches all inclusive en Iberostar Bahia Resort (5 estrellas) en Praia do Forte, con vuelos directos, traslados in/out y Universal Assistance cuesta $ 230.000 por persona en Family Plan y $ 288.000 en base doble.



Con los mismos servicios, 7 noches all inclusive en Grand Palladium Resort (5 estrellas) en Imbassaí, $ 248.710 por persona en Family Plan y $ 320.170 en base doble.



En el sur, All Seasons tiene una opción de 7 noches all inclusive en Costao do Santinho Resort de Florianópolis, con aéreos, traslados y asistencia al viajero, $ 193.240 por persona en Family Plan y $ 261.125 en base doble.



Según Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, “en el último Cyber Monday hubo un 189% más de búsquedas que en el mismo evento del año pasado. Río de Janeiro se destacó como el destino más elegido entre los internacionales, vemos un claro entusiasmo por visitar Brasil y celebramos que ese interés sea recíproco”.



Además de Río, “los sitios preferidos del país vecino son Búzios, Recife, Natal y Maceió. Las playas suelen ser las más buscadas para disfrutar del verano y ahora que Aerolíneas Argentinas ampliará su oferta de verano desde enero, Brasil es un destino aún más atractivo para los viajeros, con más opciones de vuelos".



“Los paquetes de Despegar están pensados para que el viajero no tenga que preocuparse por nada, con tarifas flexibles y opciones de pago en muchas cuotas sin interés o con dos tarjetas distintas. Además, una gran ventaja es que todas las compras suman puntos para el programa exclusivo Pasaporte, que permite obtener puntos con cada experiencia y canjearlos luego por más viajes”, explica.



Algunos de los paquetes (todos con reserva flexible) de Despegar son: Río de Janeiro del 7 al 14/2 por $ 136.000, con vuelo directo, asistencia al viajero y alojamiento en Copacabana con desayuno y piscina en la azotea con vista al Cristo Redentor.



A Natal, del 14 al 21/2 por $ 180.000. Incluye aéreos, asistencia al viajero y alojamiento en el borde de la playa, con parque infantil, gimnasio, piscina y desayuno buffet. Y para descansar en Maceió del 17 al 24/1 cuesta $ 206.000, con aéreos, asistencia al viajero y alojamiento a una cuadra de la playa con piscina al aire libre y desayuno.



Para el sur hay dos paquetes: en Buzios, del 9 al 16/2 por $ 173.000, con aéreos, asistencia al viajero, traslados y alojamiento con piscinas al aire libre y desayuno buffet.



Para Florianópolis, del 1 al 8/2 cuesta $ 109.000. Incluye vuelo directo, asistencia al viajero y alojamiento con piscina y desayuno buffet.



“Brasil volvió al podio de los destinos más buscados y comprados para las vacaciones. Luego de casi 2 años sin ventas para el país vecino, volvemos a ver cómo los argentinos eligen nuevamente las playas brasileñas, con foco principalmente en Río de Janeiro y Salvador, además de paquetes combinando varias ciudades”, asegura Érika Schamis, directora Non Air Product & Media de CVC Argentina.



De origen brasileño, el grupo de viajes de la región CVC Corp (Almundo, Avantrip y Biblos) observa que “las compras a Brasil crecen semana tras semana, convirtiéndose en uno de los países más elegidos para la próxima temporada”.



Los destinos preferidos de las últimas semanas y en CyberMonday son Río de Janeiro, Salvador, Florianópolis, San Pablo, Recife, Búzios y Natal.



Desde CVC Corp recomiendan un paquete para enero: 8 días y 6 noches en Florianópolis, con aéreos de Gol, hotel, traslados, seguro y varias excursiones, desde $ 143.281 por persona.



Y dos opciones de paquetes para febrero. Por un lado, 6 noches en Río de Janeiro con vuelos, traslados y excursión al Corcovado y Pan de Azúcar, desde $ 168.700 por persona. Por otro, una semana en Buzios, con aéreos, posada, seguros, traslados, 7 comidas y una gift card de 150 reales, $ 202.342 por persona.