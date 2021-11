Quienes no votaron en las PASO están habilitados para votar este domingo

“Si no votaste en las PASO, podés votar en las Generales del 14 de noviembre”, afirmó la Cámara Electoral.En el mismo sentido, días atrás, la portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, señaló: “Es importante que la gente vaya a votar y, si no lo hicieron en las PASO, podrán hacerlo en las generales”.El voto en las elecciones legislativas del domingo, al igual que fue en las PASO, es obligatorio y un derecho de los ciudadanos mayores de 18 y hasta 70 años, y es optativo para aquellos que superan esa edad y para los jóvenes de entre 16 y 17 años.Aquellos que no hayan votado en las primarias abiertas y no lo hayan justificado deberán abonar una multa de $50 a $500, pero esto tampoco es una razón que impide votar.“Además, no podrás ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección”, apunta.Y agrega: “Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires durante un año”.En ambas elecciones, debido al marco de la pandemia de coronavirus, están exceptuados de ir a votar quienes tengan síntomas compatibles con el Covid 19 o estén cumpliendo con el aislamiento preventivo.Además, están exceptuados aquellos que “el día de los comicios se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde tenés que votar y justificás ante la autoridad policial más próxima que esa situación obedece a motivos razonables”.“Si está enfermo o imposibilitado de asistir al establecimiento de votación por razones de fuerza mayor suficientemente comprobadas y justificadas ante médicos del servicio de sanidad nacional y si sos parte de un organismo o empresa de servicios públicos y por razones relacionadas al cumplimiento de funciones estás impedido de asistir a votar”, se precisó.También están exceptuados de sufragar “los jueces o auxiliares y por disposición del Código Electoral Nacional tenés que asistir a tu oficina y mantenerla abierta durante los comicios”.