Dónde voto: consultá el Padrón Electoral para las elecciones de este domingo

El Padrón Electoral definitivo para las Elecciones 2021 para consultar los lugares de votación de las elecciones legislativas de este 14 de noviembre se encuentra disponible.Ingresá en http://padron.gob.ar para saber tu lugar y mesa de votación.En tanto, la Cámara recordó que aquellos ciudadanos que no votaron en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del 12 de setiembre, igualmente pueden votar en las generales del 14 de noviembre."Recordá que todavía tenés tiempo para justificar la no emisión de tu voto en las PASO. Ingresá en: http://infractores.padron.gov.ar ", se indicó desde la CNE.Al igual que en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), los ciudadanos deben concurrir a los centros de votación a emitir su sufragio en las legislativas del 14 de noviembre, de modo contrario, recibirán una multa.El monto por ausentarse de un sólo acto electoral es de $50, mientras que si no concurrió a ninguna de las dos citas tendrá que pagar $100, que se sumarán a los $50 correspondientes a la primera infracción.Quedan exceptuados de la infracción aquellos que en el día de la votación se encuentren enfermos y presentaron un certificado médico.También, aquellos están a más de 500 km del lugar de votación y se acercaron a la comisaría más próxima y pidieron un certificado de justificación.Este año, y con motivo de la pandemia, la CNE incluyó a los casos con diagnóstico positivo, contactos estrechos y a personas que regresen del exterior como casos justificados de no sufragar.