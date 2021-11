Casos sospechosos de Leptospirosis: hay nexo laboral entre los internados

Una enfermedad bacteriana, que se transmite por la orina y excrementos de animales infectados, sería lo que está afectando a un grupo de vecinos de la localidad de General Ramírez (Departamento Diamante). Sin embargo, hasta tanto no tener los resultados que lo corroboren, el Ministerio de Salud de Entre Ríos comunicó que "no puede confirmar que se trate de Leptospirosis".En el hospital “Nuestra Señora del Luján” de la ciudad entrerriana se encuentran internadas cinco personas “con síntomas que podrían ser compatibles con la enfermedad -como síndrome febril inespecífico-”, confirmaron desde la cartera sanitaria.En principio, “frente a estos casos -indicaron- se hace la sospecha clínica y epidemiológica, pero hasta no contar con los resultados de los análisis de sangre, no se puede confirmar”.Las personas trabajarían en una fábrica de chacinados y en un frigorífico de la zona de General Ramírez, según trascendió.En la publicación original se mencionó que "los afectados trabajarían en un frigorífico de la ciudad y una fábrica de chacinados de la localidad de Camps". En ese sentido, el médico de esta última firma, Dr. Rosendo Pérez, se comunicó cony desmintió que exista personal de la empresa entre los casos sospechosos de leptospirosis.Si bien reconoció que no desconoce la existencia de presuntos casos en la ciudad, remarcó que "ninguno de ellos trabaja en la firma". "Nosotros no estamos involucrados", sostuvo.Por otra parte, el profesional aclaró que "la enfermedad no se transmite a través el consumo de la carne o derivados de los animales afectados -si los hubiera- sino a través de la orina de los mismos".En ese marco, Pérez llevó tranquilidad a los consumidores y clientes de la empresa de chacinados.