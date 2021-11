Por primera vez en 20 meses, no hay paciente internado por covid en el Garrahan

El Hospital de Pediatría Garrahan no tiene niñas, niños ni adolescentes internados con coronavirus por primera vez desde el comienzo de la pandemia, informaron María Rosa Bologna, jefa del Servicio de Control Epidemiológico e Infectología del centro de salud y Oscar Trotta, médico pediatra y miembro del Consejo de Administración del Hospital.



Trotta, dijo a Télam Radio: “Después de 20 meses de pandemia, podemos informar que no tenemos ningún paciente Covid positivo en internación”, y consideró que el dato demuestra que “las medidas de control y mitigación de la pandemia y la campaña de vacunación que se está llevando adelante con niños, niñas y adolescentes, dio resultados y demostró la efectividad de esta campaña”.



“La información nos entusiasma, nos pone muy conformes con el trabajo realizado y esperamos que la comunidad se acerque a vacunar a aquellos chicos que aún no han sido vacunados”, destacó.



En este sentido, el profesional del establecimiento pediátrico insistió a “las familias, a la comunidad médica, a la comunidad pediátrica” sobre la importancia de vacunar a niños, niñas y adolescentes “para poder llegar a fin de año con toda la población pediátrica y jóvenes vacunados con dos dosis”.



En tanto, Bologna recordó que "ya se han vacunado más de dos millones y medios de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires". "A su vez es importante remarcar que nuestra población ha incorporado los cuidados básicos para prevenir la transmisión", indicó.



Y añadió que "todavía necesitamos remarcar que las vacunas son efectivas y seguras en los niños, niñas y adolescentes, no sólo previenen la enfermedad en esta población sino que además previenen la transmisión intrafamiliar y en los ámbitos de circulación".



En ese contexto, señaló que "hay que seguir aumentando el número de vacunados porque continúa el riesgo de circulación de la variante Delta que sabemos que tiene mayor tasa de transmisión".



"Está bien definido que es necesario superar más del 50% de cobertura de vacunación en los niñas, niños y adolescentes para prevenir la transmisión en la comunidad", añadió.