“Detección de fallas”: nuevo requisito para obtener la licencia de conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, impuso un nuevo requisito para la obtención de la licencia de conducir. Se trata de la detección de fallas vehiculares y tiene como objetivo prevenir accidentes de tránsito, supo Elonce TV.“La detección de consiste en que el aspirante pueda detectar en qué estado está el vehículo en cuanto a mecánica”, explicó un licenciado en Accidentología Vial, e instructor de Prevención Vial, Gonzalo, Leiva, aEn este sentido, especificó que quienes deseen obtener la licencia de conducir, “tienen que tener en cuenta la cantidad de aceite necesaria, líquido refrigerante, líquido de frenos y de dirección hidráulica de los vehículos”, sumó.Explicó que el objetivo de este requisito es “evitar que por una falla mecánica se produzcan accidentes”. Además, Leiva dijo que en el material que se brinda para que los aspirantes puedan obtener la licencia hay un módulo dedicado a la detección de fallas mecánicas.“El 90 por ciento de los siniestros viales se producen por fallas humanas, en tanto un 5 por ciento por problemas mecánicas y el 5 por ciento restante por cuestiones ambientales”, destacó. De todos modos, aclaró que “por lo general las fallas mecánicas que causan accidentes son que se reviente una goma, o un extremo de dirección, es decir todas las cosas que afectan a la estabilidad del automotor”.“Las personas se toman de manera liviana la obtención de licencia de conducir, no dimensionan la responsabilidad que implica conducir un vehículo; hay que tener en cuenta que es una actividad peligrosa porque las personas se mueren por accidentes de tránsito”, destacó el profesional.Consultado sobre la cantidad de personas que obtienen el registro de conducir, Levia explicó que “desde que se empezaron a digital los registros,”. En este sentido, amplió que las personas tienen tres oportunidades para rendir el examen, “si desaprueban las tres veces, se les da de baja el trámite y deberán esperar un tiempo para volver a rendir”.En sintonía con esto, detalló que la mayor tasa de desaprobados se da en el examen teórico: “Son personas mayores, que tienen hace muchos años la licencia y tiene que ver con el desconocimiento de las normas; muchos se formaron con la costumbre y no con las normas”, detalló.“En Paraná no hay una cultura de prioridad de paso y cuidar al peatón, hay localidades de Entre Ríos que, si respetan a los peatones como en Concepción del Uruguay y se logró con la educación vial”, culminó.