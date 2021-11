Analizan casos sospechosos de leptospirosis en General Ramírez: hay internados

Qué es la leptospirosis

En General Ramírez esperan los resultados de los análisis de sangre respecto a casos sospechosos de leptospirosis. De acuerdo a fuentes del Hospital Nuestra Señora de Luján, son cinco las personas que están internadas en el nosocomio a la espera del resultado de los análisis de sangre, los cuales demorarían unos días más en llegar, supo Informe Litoral.No obstante, trascendió que serían alrededor de 17 los afectados. Presentarían fiebre y otros síntomas compatibles con la enfermedad infecciosa.Los afectados trabajarían en un frigorífico de la ciudad y una fábrica de chacinados de la vecina localidad de Camps.La leptospirosis es una enfermedad infecciosa provocada por la bacteria del género Leptospira, que es transmitida por personas a través del contacto con la orina y excrementos de animales infectados por esta bacteria, como ratas, principalmente, perros o gatos.Esta enfermedad suele presentarse con mayor frecuencia en temporadas de lluvia, debido a inundaciones, charcos y suelo húmedo, los cuales propician que la orina de los animales infectados se diseminen y la bacteria pueda infectar a la persona a través de heridas en la piel o mucosas, produciendo síntomas como fiebre, escalofríos, ojos rojos, dolor de cabeza y náuseas.A pesar de que la mayoría de los casos provoca síntomas leves, algunas personas pueden evolucionar y generar graves complicaciones como hemorragias, insuficiencia renal o meningitis, por ejemplo, por esto, siempre que se sospeche de esta enfermedad es importante acudir al médico de inmediato.Los síntomas de leptospirosis normalmente surgen entre 7 y 14 días posteriores al contacto con la bacteria, sin embargo, puede ser que en algunos casos los síntomas iniciales no se identifiquen, sólo los más graves los cuales indican que la enfermedad se encuentra en una fase más avanzada.Cuando los síntomas de leptospirosis surgen pueden variar en intensidad desde leves hasta graves, como por ejemplo:Fiebre alta que comienza de forma repentina;Dolor de cabeza;Dolor en el cuerpo, principalmente en la pantorrilla, en la espalda y en el abdomen;Pérdida del apetito;Vómito y diarrea;Escalofríos;Ojos enrojecidos.Entre 3 a 7 días después del inicio de los síntomas pude surgir la triada de Weil, en la cual se distinguen 3 síntomas que surgen al mismo tiempo los cuales indican mayor gravedad de la enfermedad, como ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y mucosas, insuficiencia renal y hemorragias, principalmente pulmonares.El diagnóstico de leptospirosis es realizado por el médico general o un infectólogo por medio de la evaluación de síntomas, exploración física y análisis de sangre, como hemograma y pruebas para evaluar la función renal, hepática y la capacidad de coagulación. Además, pueden solicitarse exámenes moleculares y serológicos para identificar la bacteria, sus antígenos y anticuerpos producidos por el organismo contra este microorganismo.La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria del género Leptospira, que puede infectar ratones, principalmente, gatos, bovinos, cerdos y perros, sin causar ningún síntoma. No obstante, cuando estos animales orinan o defecan, pueden liberar la bacteria en el ambiente, la cual puede infectar a las personas y causar el desarrollo de la infección.La leptospirosis no se transmite de una persona a otra, por lo que para contagiarse por la enfermedad, es necesario el contacto con la orina u otros excrementos de animales que estén contagiados como ratas, perros, gatos, cerdos y bovinos.La leptospira suele penetrar a través de las mucosas de los ojos o de la boca, o a través de heridas y arañazos en la piel, para luego extenderse por el torrente sanguíneo y alcanzar los órganos del cuerpo. La existencia de situaciones como inundaciones, charcos o contacto con suelo húmedo; el contacto con la basura y con plantaciones pueden facilitar el contacto con la orina de animales y facilitar la infección. Otra forma de contagio es ingerir bebidas en lata o consumir enlatados que hayan entrado en contacto con la orina de una rata infectada.Para protegerse y evitar esta enfermedad, se debe evitar el contacto con aguas contaminadas como aguas empozadas, barro, ríos con agua parada, piscinas que no hayan sido tratadas con cloro. Cuando es necesario enfrentar una inundación puede ser útil utilizar unas botas de goma para mantener la piel seca y debidamente de las aguas contaminadas, por esto:Lavar y desinfectar con lejía o cloro el piso, los muebles y todo lo que haya estado en contacto con el agua de las inundaciones;Descartar los alimentos que entraron en contacto con el agua contaminada;Hervir el agua para consumo y para la preparación de alimentos, colocando 2 gotas de lejía por cada litro de agua;Trate de eliminar todos los sitios donde se quedó el agua acumulada después de la inundación, debido a ala multiplicación del mosquito del dengue o del paludismo;Intente no dejar acumular basura en casa y colóquela en bolsas cerradas y lejos del piso para evitar la proliferación de ratones.Otras medidas que ayudan en la prevención de esta enfermedad son siempre utilizar guantes de goma, principalmente cuando se mueve en la basura o se realiza limpiezas en lugares que puedan tener ratas u otros roedores. Asimismo se debe lavar muy bien los alimentos antes de consumir con agua potable y también las manos antes de comer.Es importante que antes de consumir alimentos enlatados o bebidas enlatadas, sean debidamente lavadas, ya que pueden haber estado almacenados en el piso y haber sido contaminadas con la orina de una rata infectada. Fuente: (Informe Litoral)