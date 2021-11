Prohíben un suplemento dietario producido en EEUU por considerarlo “ilegal

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea de un suplemento dietario que sería útil para fortalecer el crecimiento del pelo.



Según detalló en la Disposición 8387/2021 publicada en el Boletín Oficial, se trata del siguiente producto producido en Estados Unidos: “Dietary Supplement ‘Facial Hair Growth Support’, (Distributed by: Elevate Recovery Supplements, LLC, 8700 Stonebrook Parkway # 2112, Frisco, TX 75034, Made in USA)”. Además, en el documento la administración explicó que tomó esta decisión porque el artículo “carece de registros sanitarios, resultando ser un producto ilegal”.



En los considerandos, la Anmat puntualizó que el suplemento dietario “no contaba con antecedentes de registro ni de ingreso” ante el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos, y que “carecía de autorización de establecimiento y producto”.



“Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio de la República”, concluyó en la disposición, donde también señaló que la decisión de prohibir el producto se hace “a fin de proteger la salud de los ciudadanos”.