Récord de asesoramientos de Inadi en lo que va del año: qué se consultó

Los principales motivos de las consultas y asesoramientos registrados por Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en octubre tuvieron que ver con la discapacidad, el estado de salud y el aspecto físico, informó el organismo en un comunicado.El 31.22% de las consultas y asesoramientos estuvieron relacionados con la discapacidad, el 11,43% con el estado de salud, el 9,39% con el aspecto físico; el 9,18% con el género: el 8,57% con la orientación sexual; el 8,16% con la xenofobia, el 5,10% con la edad: el 5,10% con la violencia contra la mujer y el 4,29% con la ideología/opinión.Con respecto a los ámbitos, agregó el Inadi, las principales consultas estuvieron referidas al educativo, en la administración pública (tanto nacional como provincial y municipal) y en los empleos privados:El 19,38% correspondió al ámbito educativo; el 13,89% a la administración pública; el 11,32% al empleo privado; el 10,81% a la salud; el 8,23% a la vecindad; el 7,89% al comercio, el 7,38% a la comunicación; el 6,17% al empleo público; el 5,15% al transporte; el 4,97% al entretenimiento y el 4,80% a la vivienda.Tras el plan integral de mejoras de la Línea 168, el organismo ya recibió este año 12.798 consultas telefónicas, nuevo récord histórico y 30% por encima de todo 2020, cuando fueron 9.983 -aún con pandemia- y las 5.971 de 2019.Según el director nacional de Asistencia a la Víctima del Inadi, Demián Zayat, el notable aumento en las consultas "es consecuencia de haber implementado la línea 168 y facilitar así la posibilidad de que cualquier persona pueda acceder a comunicarse con el Instituto. No es que haya más discriminación que antes, sino que las personas logran acceder de manera más simple y efectiva a los canales de asesoramiento”.El 168 fue presentado en marzo de este año, para realizar consultas o denuncias sobre episodios de discriminación, y funciona todos los días, de 9 a 19 horas, incluyendo sábados, domingos y feriados, agregó el comunicado oficial.El impacto producido por la pandemia obligó a reconfigurar los métodos y canales de atención de Inadi.Al respecto, la coordinadora de Recepción, Evaluación y Dictámenes de Denuncias del Inadi, Mariana Del Pozo, sostuvo: "durante la primer etapa, muchas personas se comunicaban con nosotros porque eran trabajadores del sistema de salud, o personas que ya habían padecido la enfermedad, y tenían inconvenientes en los edificios donde vivían o en los locales comerciales a donde se acercaban a comprar, porque se había generado un estigma social hacia este conjunto de la población"."Luego, con el correr de la pandemia las denuncias fueron mutando. Aparecieron muchas relacionadas con las clases virtuales, cuando los menores no tenían el acceso a los medios informáticos y perdían su derecho a la educación. Posteriormente, con las vacunas y las personas de riesgo, en relación a su situación laboral”, agregó Del Pozo.“Un ejemplo muy resonante fue en relación a la violencia obstétrica, donde a las embarazadas se les informaba que al momento del parto iban a tener que ingresar y permanecer solas, sin la posibilidad de que una persona de su elección las acompañase. Tal fue el caso de X.F., quien a finales del mes de mayo, se comunicó con nosotros porque en la clínica donde iba a nacer su bebé le habían informado que su marido no podría estar presente por protocolo de seguridad ante el Covid-19", añadió."La asesora a cargo, mediante una gestión, logró entablar una comunicación con los coordinadores del establecimiento médico y luego de un intercambio, donde se les explicó que se estaban dejando de lado los derechos de la embarazada, se logró que la clínica cambiara su postura y le permitieran el ingreso del marido al parto”, amplió la funcionaria en el comunicado oficial.El Inadi siguió recibiendo denuncias durante toda la pandemia ya que, frente a la situación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, estableció un mecanismo de emergencia para brindar asesoramiento o tomar una denuncia y se inauguraron nuevas líneas de Whatsapp, más rápidas y accesibles.Otra manera de realizar la denuncia virtual es descargar y completar el Formulario de Inicio de Trámite que se encuentra en la web del INADI (www.argentina.gob.ar/inadi), firmarlo y enviarlo, junto a la foto del DNI y la documentación que se quiera aportar, por mail a 0800@inadi.gob.ar . Las personas Sordas podrán mandar video en Lengua de Señas Argentina (LSA) por WhatsApp al 11 4404 9026.