Por los tiroteos, estaciones de servicio de Rosario analizan cerrar de noche

Desconcierto y temor. Esas dos palabras resumen lo que sienten por estas horas en la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar), cuyo titular, Sebastián Estévez, dijo a La Capital que están analizando junto al Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos el cierre del turno noche entre las 22 y las 7 de la mañana. Es que en menos de 24 horas se produjeron tres balaceras contra estaciones de servicios en Rosario y Villa Gobernador Gálvez.



El primer ataque se produjo la noche del martes contra el establecimiento ubicado en San Martín y Saavedra propiedad del ex titular de Cesgar, Daniel Giribone. Dos hombres que se desplazaban en moto balearon la estación de servicios, propiedad de esa familia desde hace 86 años.



Este miércoles, una estación de GNC ubicada en Mendoza y avenida de Circunvalación también fue baleada por desconocidos que en esta oportunidad emplearon un automóvil para desplazarse y efectuar los disparos.



El tercer ataque se produjo en Villa Gobernador Gálvez, cuando fue baleado un comercio del rubro también desde un auto.



En ninguno de los tres casos hubo que lamentar víctimas.



"Fueron tres ataques en menos de 24 horas. Es una locura", subrayó Estévez. "Cuando se dio lo del primer ataque nos pareció un hecho aislado. Esta situación nos tiene muy preocupados pero, además, muy desconcertados. Si uno dijera que hubo pedido de dinero, de protección, pero no. Los dueños de las estaciones atacadas no recibieron ningún tipo de pedido", planteó.



Presidente de Cesgar desde hace dos meses, y desde 9 años en la entidad, Estévez asegura nunca haber vivido una situación como esta: "Hubo hechos de inseguridad pero con esta modalidad de que pase alguien y tire tiros, nunca", resaltó.



"Sí había robos por las cuales en su momento tomamos acciones junto al sindicato del rubro que fue retirar el efectivo de noche, con lo cual las comparas de combustible solo puede hacerse con tarjeta de crédito o débito. Esto se mantiene y en su momento dio muy buen resultado porque, de 2,5 robos por día a estaciones de servicios se redujo a menos de 1", aseguró.



"Todo puede suceder, no descarto nada. Pero no tenemos nada en firme, por eso estamos desconcertados", dijo Estévez sobre la posibilidad de que los ataques estuvieran relacionados con una modalidad extorsiva impuesta por bandas delictivas vinculadas al narcotráfico.



Posteriormente el titular de Cesgar recordó que este miércoles fueron citados por el secretario de Seguridad de la provincia, Germán Montenegro, y por el subsecretario, Alberto Mongia, quienes los consultaron sobre si evaluaban algún tipo de pista respecto a los ataques. "A Daniel (Giribone, titular de la estación de servicios de Saavedra y San Martín) le preguntaron incluso si había tenido algún problema con algún empleado y no, nada de eso. Por eso tanto desconcierto. Ni tampoco en la cámara ni en el gremio hay situaciones que puedan generar alguna sospecha", admitió.



Sobre las medidas que podrían llegar a tomar ante este tipo de situación, Estévez reveló que se está evaluando "cerrar el turno noche, entre las 22 y las 7 de la mañana. Hoy a la tarde tenemos una reunión con el sindicato y seguramente allí saldrá alguna decisión".



"Hemos tenido suerte en estas tres balaceras porque sólo hubo daños materiales. Pero si le pegan a algún empleado, a algún playero o a un cliente es otra cosa. El ataque de anoche fue a una estación de GNC, le podía haber pegado a algún regulador y estaríamos hablando de otra situación", se lamentó el titular de Cesgar. (La Capital)