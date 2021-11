Médico estimó que “tendremos que vacunarnos todos los años, como con la gripe”

El médico Federico Gini Cambaceres analizó la situación del COVID 19, y manifestó que la situación epidemiológica en el país se encuentra “estable a la baja”, y si bien “no es para cantar victoria porque la pandemia no terminó, hemos logrado retrasar la llagada de la variante delta”. Anticipó además que seguramente el año próximo todos los sectores que fueron vacunados este año recibirán una tercera dosis: “tendremos que vacunarnos todos los años como pasa con la gripe, para neutralizar la aparición de nuevas cepas del coronavirus”.



El médico del Hospital Centenario afirmó que “la situación epidemiológica del país está estable a la baja y estacionada en un promedio de unos 1400 casos diarios a pesar de que el 90 por ciento de los contagios que se dan en la CABA y Gran Buenos Aires y el 60 por ciento a nivel país, son por la cepa delta”



Para Gini Cambaceres “se ha logrado retrasar la llegada de esta cepa con la aplicación de segundas dosis y el comienzo de terceras dosis en algunos grupos de personas como inmunodeprimidos y mayores de 50 años con dos dosis de Sinopharm. Esto permitió alcanzar cierta inmunidad de rebaño, algo que en muchos países de Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, no está ocurriendo porque hay mucha gente que tiene dudas y no se ha vacunado o directamente son antivacunas”.



El profesional médico sostuvo que “sin embargo la pandemia no ha terminado. Ahora comenzará la aplicación de las terceras dosis al personal de Salud y mayores de 70”. A continuación, sostuvo que “a partir del año próximo seguramente se continuará con los diferentes grupos de riesgo, como penitenciarios, docentes y grupos de diferentes edades. Todos esos sectores recibirán una tercera dosis”.



Gini Cambaceres explicó que “por ahora todas las vacunas disponibles son efectivas a todas las mutaciones del virus pero hay algunas cepas, como la sudafricana y la delta plus, que necesitan tres dosis para neutralizarlas. Es muy importante ahora también acelerar la vacunación de los jóvenes y también de los más chicos porque se están viendo más casos pediátricos en terapia intensiva de los que se daban al principio de la pandemia. Es decir, los chicos se pueden afectar por eso es muy importante vacunarlos”.



Gini Cambaceres apuntó a que “debemos acostumbrarnos a entender que, tal como está la cosa y dada la gran cantidad de dosis que dispone el país –20 millones de Pfizer y hay pedidas otros 20 millones de dosis de Moderna para 2022- nos encaminamos a tener que vacunarnos anualmente contra el COVID, como pasa con la gripe. Y esto se debe a que van a ir apareciendo nuevas cepas de este virus y por eso será necesario reforzar la vacunación antes de la época invernal del año, particularmente antes del inicio del comienzo de clases. Se debe continuar usando barbijo en lugares cerrados", concluyó el profesional en diálogo con Radio Máxima.