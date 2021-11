Una mamá apela a la solidaridad para afrontar el tratamiento de su bebé

Costos

Emmanuel recientemente cumplió sus seis meses de vida y fue diagnosticado con tres quistes que afectaron el funcionamiento de uno de sus riñones. Debido a los grandes costos del tratamiento, lanzaron una campaña de donaciones para afrontarlo.Lucrecia, la mamá de Emmanuel, explicó a Diario Río Uruguay que a solo seis meses de haber nacido atraviesan “una situación bastante complicada”. Precisamente, Emmanuel “tiene tres quistes en el riñón derecho que provocaron que este se atrofie y se achicara”.Debido a esto, el estado de salud de su hijo “se empezó a complicar porque empezó a levantar fiebre”, motivo por el que “lo llevamos a hacer estudios y desde Concordia nos derivaron a Concepción del Uruguay”, localidad en donde “una nefróloga especialista lo vio y me mandó un montón de estudios que no salían nada baratos”. A modo de ejemplo, Lucrecia mencionó que “el centellograma salía $25.000, los análisis alrededor de $5000, que se sumaban a las ecografías” y demás cuestiones necesarias para el diagnóstico médico.Por otro lado, Lucrecia mencionó que “yo tengo mutual, pero en ciertas cosas no me cubre, entonces prácticamente no la tengo” y “por más que explique esto, en el hospital no me pueden dar una mano porque salta que tengo obra social”.Es por esto que “me las tuve que arreglar sola, por ahí hago rifas para vender y tratar de recaudar lo suficiente para el pasaje, aunque sea”, porque “en Concepción del Uruguay son todas clínicas privadas y hay que pagar las consultas y todo lo que le hagan”, subrayó.Según lo que precisó Lucrecia, a través del centellograma que le realizaron a Emmanuel “se detectó que el riñón dejó de funcionar completamente y quedó al 0%”, por lo que ahora se enfrentan a los costos de “un tratamiento, que sale más de $75.000 o una cirugía para extraer ese riñón como está, que sale entre $150.000 y $170.000, sin contar con el anestesista y con las personas que deben estar ahí con él, porque es un bebé que hace días cumplió los 6 meses”.Al respecto, valoró que “a veces una como madre prefiere pasar por estas situaciones en lugar de que las pasen los hijos”, porque “siendo un bebé llora desconsoladamente y no sabes si es porque tiene hambre o por alguna otra cosa, pero las doctoras le hicieron unos estudios en donde salió que siente ciertos dolores cuando él se arrolla”.Lucrecia reconoció que estas “son situaciones que pasan, pero todo eso me conlleva gastos que no tengo para cubrir y tengo que ver la forma de juntar eso, porque tengo que seguir viajando a Concepción del Uruguay para que lo vean”, dado que “ya quedó como paciente ambulatorio y tengo que arreglármelas yo como pueda”.En sus palabras, la madre de Emmanuel consideró que estas “son cosas muy complicadas y ya tengo que hacerle un tratamiento de por vida directamente, porque si no le hago la cirugía, tendría que llevarlo todos los meses para que lo vean y que le manden más estudios” para controlar su desarrollo, teniendo en cuenta que “para la cirugía tampoco tengo y no llegaría ni vendiendo un riñón mío”, puntualizó.Es debido a la complejidad de su situación que Lucrecia puso a disposición de la gente una cuenta de ahorros para aquellos que quieran colaborar en el tratamiento de Emmanuel, bajo el alias HALBRANDTLUCREC.UALA o a través del CVU 0000007900273102703137.