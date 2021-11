En Rosario prueban el antiviral de Pfizer para frenar el Covid 19

La pastilla antiviral de Pfizer llamada Paxlovid, que demostró en resultados preliminares una reducción de más del 89% de hospitalizaciones y muertes por Covid, comienza a probarse en Rosario. Investigadores de la ciudad participan del primer estudio internacional multicéntrico de esta droga.



La investigación, que ahora entra en una tercera etapa, apunta a comprobar los beneficios de la droga en personas que son contacto estrecho de un positivo de Covid.



El objetivo es que al medicamento se lo tome apenas la persona conoce que estuvo en riesgo de contagio, sin necesidad de esperar el resultado del hisopado.



Las dos etapas (ensayos) anteriores demostraron "muy buenos resultados".



Ya se p robó en personas con factores de riesgo que no han sido vacunadas y en personas sin factores de riesgo, vacunadas y no vacunadas. Ahora se inician las pruebas en contactos estrechos.



Los antivirales son una estrategia más en el camino de intentar frenar la pandemia de Covid.



Se suman a las vacunas, a las medidas de protección como el barbijo, la ventilación cruzada, el lavado de manos, el distanciamiento y los anticuerpos monoclonales (para pacientes que tienen una mala evolución).



El antiviral que Pfizer desarrolló tiene chances de ser aprobado en los próximos meses. Al menos eso esperan los investigadores que llevan adelante los estudios en el mundo.



No fue "creado" especialmente para el Sars Cov 2 sino que data de 2003, cuando se produjo la epidemia de Sars.



Damián Águila, infectólogo, investigador clínico, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología y director de la carrera de Infectología en Ciencias Médicas de la UNR es el médico que está a cargo del ensayo clínico del Paxlovid en Rosario. Anunció que la etapa de reclutamiento de voluntarios ya comenzó en el Instituto CAICI.



En diálogo con La Capital el especialista indicó que estos antivirales (como el que ya se aprobó en Gran Bretaña Producida por Merck, Sharp & Dohme) se toman de manera oral y en general tienen un costo de producción relativamente menor que los anticuerpos monoclonales, también utilizado con fin antiviral.



¿Cómo funcionan? "El Covid es una enfermedad que presenta una primera fase viral, que en la gran mayoría de los casos resuelve como una infección respiratoria leve. Pero en algunas circunstancias, si no se resuelve, puede pasar a una fase inflamatoria. Hay personas más propensas a pasar a esta segunda fase, por ejemplo aquellos que presentan algún factor de riesgo, aunque excepcionalmente puede suceder en personas que no lo tienen o no conocían esa condición y un estado protrombótico que marca la gravedad y la evolución. En esta etapa el tratamiento esta dirigido a modular la respuesta inflamatoria exagerada y prevenir o tratar los trombos ", dijo Águila.



Por eso "si el antiviral contra el Sars Cov 2 que produce Pfizer funciona (y al menos así lo muestran resultados preliminares de los ensayos clínicos) al disminuir la carga viral en las primeras etapas, daría tiempo a nuestro sistema inmune que monte una adecuada respuesta ", destacó el infectólogo.



De allí que tiene que indicarse apenas uno conoce que está infectado de Covid o simplemente cuando alguien se sabe contacto estrecho de un positivo.



"Esta droga, como otras de su tipo, suele ser eficaz hasta el quinto día de la infección", destacó el médico.



"Básicamente contienen un inhibidor de la proteasa que funciona muy bien", agregó.



Frenar las complicaciones

El especialista dijo que en este momento hay dos antivirales vía oral que están "picando en punta" a nivel mundial.



Uno es el Molnupiravir (MSD) y el otro es el Paxlovid (Pfizer).



Ninguno reemplaza a las vacunas sino que se suma a las opciones existentes para impedir que el virus se siga propagando y en algún momento sea posible declarar el fin de la pandemia.



"Paxlovid ya demostró que disminuye la hospitalización y la mortalidad de manera significativa. Los resultados preliminares fueron contundentes y se espera la presentación a las agencias regulatorias para su eventual aprobación", dijo el profesional.



Las personas mayores de 18 años, vacunadas o no contra el Covid que quieran formar parte del ensayo clínico deben ingresar a @rosario_viral (en Instagram) o comunicarse con el teléfono 341-5849237.



Deben hacerlo apenas se enteran de que estaba en contacto con alguien que se infectó de Covid.



El ensayo se realiza bajo la modalidad doble ciego (un grupo recibe la droga y otro placebo), y s e espera que los resultados estén disponibles en los próximos meses.



Por el momento no está aprobado ni disponible para la población general.