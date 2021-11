Prohibieron venta y uso de productos de tres industrias que no están registradas

A través de la disposición 8339/2021, publicada en el Boletín Oficial, se prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes de todos los productos de las firmas Chemical GMD S.R.L. y Chemical SAN S.R.L. Esta empresa, ubicada en la localidad de Boulogne, partido de San Isidro, fabricaba productos de limpieza como detergentes, desincrustantes, desengrasantes, limpiadores y sanitizantes, entre otros.



Tal como precisaron, sus productos y el establecimiento no se encontraban registrados ante la administración nacional. Además, contaban con “un número de registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Productos Domisanitario (RNPUD) falsos, y como agravante la denominación y parte de la marca corresponde a un producto de otra firma la cual cuenta con RNE y RNPUD vigentes”.



La Autoridad Sanitaria intentó ingresar al establecimiento, pero evadieron las intervenciones. Por esta razón, determinaron: “Se trataría de un establecimiento que se encuentra elaborando y comercializando productos domisanitarios sin la habilitación ante Anmat”. Y concluyeron: “La Administración Nacional no puede garantizar la calidad, seguridad ni eficacia de los productos domisanitarios de la firma Chemical GMD/Chemical SAN”.



Del mismo modo, la Anmat prohibió el uso y comercialización en todo el territorio argentino de todos los productos de la marca FDC. Según explicó en la disposición 8347/2021, estos artículos “no se encuentran registrados, como así tampoco se encuentra inscripta la firma ante esta Administración Nacional”.



Además, en dicho documento, esta entidad enumeró algunos de los elementos que ofrece la empresa en cuestión: “Dispositivos de mesada, clorador, sistema para eliminar arsénico del agua, ablandador y dispenser de agua”.



Tal como detalló la Anmat, la decisión de prohibir los productos se tomó después de una serie de intentos frustrados por comunicarse con la empresa. Así, explicaron que se intentó hacer dos inspecciones, pero no pudieron ingresar a los que serían los domicilios de la firma. También “se instó al responsable de la firma a hacerse presente en el Servicio de Domisanitarios de esta Anmat, confirmando posteriormente su asistencia a la reunión vía telefónica; sin embargo, nadie se presentó”.

Fuente: La Nación