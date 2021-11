Covid: aplicarán dosis de refuerzo al personal de salud y a mayores de 70 años

El Ministerio de Salud de la Nación definió que personal de salud y mayores de 70 años que recibieron la segunda dosis del esquema de vacunación contra el coronavirus hace más de seis meses podrán recibir a partir de ahora una tercera aplicación de refuerzo.Este miércoles, funcionarios de la cartera sanitaria mantuvieron una reunión con miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y el Comité de Expertos con el objetivo de analizar la situación epidemiológica, las proyecciones según los avances del plan estratégico iniciado en diciembre de 2020 y los lineamientos para la vacunación de refuerzo contra Covid-19, y coincidieron en que cada jurisdicción podrá iniciar esta estrategia de acuerdo a su plan operativo.Se definió el inicio de la vacunación con dosis de refuerzo en el personal de salud y en personas de 70 años y mayores que hayan recibido la segunda dosis hace más de seis meses.Con respecto a la dosis adicional, se informó que tal como fuera recomendado en la reunión de CoNaIn del pasado 26 de octubre, será destinada a personas con inmunocompromiso, independientemente del esquema primario recibido, y a personas de 50 años o mayores que hayan recibido la vacuna Sinopharm.En este caso, la administración de una dosis adicional forma parte de un esquema primario cuando la respuesta inmune inicial puede ser insuficiente.Los miembros de la CoNaIn y el Comité de Expertos destacaron la importancia de mantener la simultaneidad de la vacunación Covid-19 con la administración de otras vacunas del calendario para evitar que disminuyan las coberturas especialmente en los niños, niñas y adolescentes.También remarcaron que es fundamental no perder de vista que, aunque se inicie con las estrategias de dosis adicional y de refuerzo, es fundamental iniciar y completar esquemas de vacunación contra coronavirus en quienes no lo han hecho todavía y sostener las medidas de cuidado relacionadas con la ventilación adecuada, el uso de barbijo, el distanciamiento social y la consulta ante la presencia de síntomas.La presidenta de la CoNaIn, Mirta Roses, manifestó que "tenemos que tomar en cuenta también que en áreas urbanas el acceso de la población a las vacunas es cotidiano. Pero en muchas partes del país tenemos que avanzar con el paquete completo de manera simultánea porque puede ser que por razones climáticas o geográficas lleguemos una o dos veces, pero quizás no haya una tercera vez. Por eso siempre desde la CoNaIn hemos hecho nuestras recomendaciones tomando en cuenta los aspectos operacionales y la disponibilidad de la vacuna".Durante el encuentro, también se analizó el avance del plan estratégico de vacunación, en el que se destacó que hasta el momento el 77,6% de la población total del país ya ha iniciado su esquema de vacunación, mientras que el 58,6% ya lo completó.En cuanto a la población mayor de 18 años, el 91,4% tiene al menos una dosis y el 78,4% cuenta con el esquema completo.En tanto, entre los adolescentes de entre 12 y 17 años, el 67,3% inició su esquema y el 23,6% lo finalizó.Por otro lado, desde el 12 de octubre pasado, el 42,5% de la población infantil de niños y niñas de entre 3 y 11 años ya iniciaron su esquema con la primera dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm.