Se cayó la mampostería de un colegio y un nene sufrió fractura de cráneo

Un nene de un año y medio permanece internado en el hospital de Niños "Orlando Alassia" con una fractura de cráneo, luego de que cayera parte de la mampostería de un sector del colegio Don Bosco, en la ciudad de Santa Fe.



El hecho se produjo este martes por la tarde alrededor de las 17 cuando el pequeño se encontraba en su cochecito junto a su papá y esperando para que su hermana ingresara a clases de patín. De repente, sobre el pequeño cayeron varios pedazos de mampostería sobre su cabeza.



El hombre tomó al chico y se dirigió de inmediato al Hospital Alassia. Los profesionales que lo evaluaron le diagnosticaron fractura de cráneo y por estas horas se evaluaba si debía ser sometido a una intervención quirúrgica.



Fernanda, la tía del nene, contó: "Mi sobrino estaba con su papá en la puerta del colegio esperando que su hermanita ingrese a patín. Estaba en el cochecito cuando recibió el impacto. En un primer momento lo que se vio es que tenía dos tajos, pero una vez que llegaron al Alassia determinaron con los estudios la fractura de cráneo".



Por el momento el pequeño sigue internado y "lo que intentan determinar es si es necesaria una intervención quirúrgica, por lo que decidieron esperar a ver cómo evoluciona un coágulo, si se puede o no controlar, con el correr de las horas", amplió la mujer.



Sobre el episodio contó: "Nadie del establecimiento educativo se acercó tras lo ocurrido. Quienes estaban allí y vieron qué había pasado llamaron al servicio de emergencia y a la policía, que se hizo presente. Pero como la ambulancia no llegaba fue la propia familia que lo llevó hasta el hospital", confirmó Fernanda.



La mujer incluso pidió que recen por la salud del niño: "En este momento la familia esta abocada a la salud de mi sobrino y pide cadenas de oración para que los acompañen. Después veremos qué pasa si se acciona o no contra el colegio", cerró Fernanda.