Acoso escolar: Cambiaron de escuela al niño al que le pusieron un alacrán

Geraldine, madre del niño de 8 años que fue picado por un alacrán en el marco de un episodio brutal de bullying, señaló que su hijo le pidió no ir más a la escuela donde fue víctima de acoso por parte de sus compañeros.“Como mamá ya no me sentía segura de dejar a mi hijo en manos de personas que no están capacitadas para manejar una situación de bullying, lo tuve que cambiar a mi hijo de colegio y está con tratamiento psicológico”, dijo la mujer.“Tiene cambios de humor, lamenta lo que le sucedió, y él me pidió no ir más a esa escuela”, continuó.