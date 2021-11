“Si no me defendía, estaría en la morgue”, dijo hombre atacado con un hacha

El hombre que sufrió un violento ataque con un hacha en barrio Echesortu dio un crudo relato de lo que ocurrió en la tarde del martes. Según comentó, estaba yendo a hacer un trámite por la zona cuando sintió un fuerte impacto en su cabeza que le había asestado un joven desde atrás.“Yo vivo en San Juan al 3500, dejé el auto y me estaba yendo a hacer un trámite por calle Mendoza. Cuando estaba cruzando por la cortada Marcos Paz, en el video se ve que viene con una bicicleta, la deja tirada, saca el hacha y me pega un golpe tremendo que yo no sabía que estaba pasando”, relató Juan José.Con respecto al atacante, Juan José reveló que lo conoce porque trabajaba en el mismo supermercado en el que su familia explota la verdulería. “Él tuvo problemas una vez con uno de mis hijos, un problema de polleras, pero yo nunca tuve problemas con esa persona, el único intercambio que tuvimos fue cuando le pegó de atrás a mi hijo”, añadió el verdulero.“Mientras me atacaba me preguntaba si me acordaba de él y cuando se empezó a acercar gente de la cuadra se retiró”, recordó el hombre que ya recibió el alta y se recupera en su casa. “Estoy aterrado, voy a tener que mirar para todos lados cada vez que salga de mi casa”, reconoció. (Rosario 3)